Intel dévoile un nouveau logo au look plus épuré et minimaliste

Intel dévoile un nouveau logo au look plus épuré et minimaliste

Ce mercredi, Intel a dévoilé un nouveau logo d’entreprise lors de l’événement virtuel de lancement de ses processeurs de 11e génération connus sous le nom de code « Tiger Lake ». Le nouveau logo ne se contente pas de présenter une nouvelle police de caractères, mais abandonne également la vague elliptique qui entourait le lettrage Intel pour un look post-moderne, plus propre et minimaliste.

Selon Karen Walker, vice-présidente senior et directrice du marketing de la société, le nouveau logo s’inspire de la citation du co-fondateur d’Intel, Robert Noyce : « Ne soyez pas encombrés par l’histoire. Partez et faites quelque chose de merveilleux ». Il reflète le rôle de l’entreprise dans la création d’une « technologie qui change le monde », a-t-elle déclaré.

Si le logo a beaucoup changé, la seule chose que Intel conserve est le « bong » de cinq notes dans ses publicités vidéo. Selon Walker, la signature musicale de l’entreprise conservera ces cinq notes emblématiques, mais une version modernisée sera lancée dans le courant de l’année.

Intel conserve également le bleu comme couleur de base de la marque, mais avec le nouveau logo, la société introduit de nouvelles nuances de couleur en plus de la teinte classique. Selon l’entreprise, la palette de couleurs étendue ajoutera plus de profondeur au logo et modernisera son identité visuelle.

Pour référence, voici l’ancien logo que la société a adopté en 2006 :

Et voici le nouveau :

qui rappelle le logo original d’Intel utilisé de 1968 à 2006 :

Pas seulement un changement visuel

Le logo mis à part, vous verrez également l’entreprise utiliser une police de caractères apparentée appelée « Intel One » dans toute sa gamme de produits. Ainsi, les petits autocollants « Intel Inside » qui accompagnent votre nouveau portable auront eux aussi un nouveau look.

Tout compte fait, Walker indique qu’elle sait qu’une nouvelle marque ne se contentera pas de prendre vie avec de nouvelles couleurs, de nouveaux sons et un nouveau logo. Elle doit plutôt « être un cri de ralliement unificateur, fondé sur l’action et aligné sur l’objectif de notre entreprise. Nous reconnaissons que ce n’est qu’avec le temps et en poursuivant notre quête d’excellence en matière d’innovation et de services à nos clients que nous pourrons nous façonner et nous définir ».

Vous pouvez découvrir la nouvelle identité de marque d’Intel dans la vidéo ci-dessous.