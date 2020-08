Microsoft présente un concept de menu Démarrer de Windows 10 avec ses Live Tiles

Microsoft continue à peaufiner le menu Démarrer de Windows 10, et la société est en train de mettre en place un changement que les utilisateurs semblent vraiment apprécier. Les Live Tiles thématiques, désormais disponibles pour les membres du programme Windows Insider, abandonnent les fonds de couleur unie et s’alignent sur le reste du style visuel du système d’exploitation.

Cela signifie que vous obtenez un peu de cohérence d’un bout à l’autre, et Windows 10 semble globalement beaucoup plus moderne avec un ajout très simple. Elle montre le nouveau menu Démarrer avec des animations flashy ainsi que d’autres améliorations du système d’exploitation.

En attendant, une nouvelle vidéo présentée par Microsoft pour présenter son approche moderne de la conception de Windows 10 nous donne un aperçu d’une nouvelle conception de Live Tiles, très probablement créée uniquement à des fins de démonstration. Dans ce GIF intégré ci-dessus, on peut voir le concept de ce à quoi pourrait ressembler le menu Démarrer si les effets arc-en-ciel flashy des directives Fluent Design étaient mis en œuvre autour des Live Tiles.

Le nouveau design de la Live Tiles n’est pas vraiment à mon goût, et je ne peux qu’espérer qu’il n’arriverait pas de sitôt à Windows 10. En effet, les Live Tiles thématiques sont beaucoup plus belles que ce concept, surtout parce qu’elles n’ont pas l’horrible bordure qui les entoure.

D’un autre côté, cette vidéo n’est qu’une confirmation de plus que les Live Tiles ne vont pas être abandonnées par le géant de Redmond. Des personnes proches du sujet ont déclaré à plusieurs reprises que Microsoft pourrait éventuellement supprimer les Live Tiles, simplement parce qu’il n’y a plus beaucoup de gens qui les utilisent.

Les Live Tiles sont là pour rester

Selon ces sources, le plan de Microsoft était de s’en tenir à une approche plus statique, analogue à celle de Windows 10 X. Cependant, il semble que ce plan ait été abandonné depuis, et maintenant Microsoft veut garder les Live Tiles un peu plus longtemps que prévu. Et bien sûr, elle souhaite encore les améliorer.

Bien que ces mises à jour soient subtiles, elles s’inscrivent dans le cadre du plan de Microsoft visant à ajouter une interface attrayante qui utilise mieux le langage de conception Fluent Design.