Huawei promet de continuer les mises à jour d’Android, mais un flou existe

Ces derniers jours ont été particulièrement difficiles pour Huawei. Il semble que le destin l’ait finalement rattrapé et que les États-Unis n’aient pas l’intention de lui accorder d’autres sursis. Avec l’expiration de la licence générale temporaire, le support aux produits Huawei aux États-Unis est resté dans les limbes.

La division mobile de l’entreprise a maintenant officieusement confirmé que les mises à jour de logiciels se poursuivront, mais Google n’a pas encore fait savoir si ce sera aussi simple que cela.

La situation concernant l’utilisation d’Android par Huawei n’est vraiment pas simple. D’une part, il est assez clair qu’elle n’a plus accès au Play Store de Google sur les nouveaux appareils qu’elle a lancés depuis mai 2019. D’autre part, elle possède toujours un certain nombre de smartphones qui sont équipés du populaire OS de Google et qui sont toujours soumis à la période de support habituelle de deux ans.

La question est maintenant de savoir si ces derniers smartphones recevront encore des mises à jour et le tweet de Huawei Mobile répond au moins en partie à cette question. Il indique qu’il n’y a pas d’impact sur les appareils Huawei existants et que ceux-ci continueront à recevoir des mises à jour de sécurité et de logiciels Android.

Cela ne peut toutefois s’appliquer qu’aux mises à jour du système d’exploitation que Huawei peut obtenir du dépôt du projet Android Open Source Project sans aucun obstacle juridique.

Hi there, thank you for your message. There is no impact on existing devices. We will continue to share security and software updates to our devices, as we always have. If you have any questions, please let us know via DM.

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 17, 2020