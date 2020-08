Ces nouveaux rendus montrent à quoi ressembleraient un iPhone 12 basé sur un iPhone 4

Apple devrait lancer de nouveaux iPhone dans quelques semaines seulement, et bien que l’entreprise soit restée complètement hermétique sur leur design, nous avons entendu à plusieurs reprises que l’un des grands changements de cette année pourrait être un retour possible à un look inspiré de l’iPhone 4.

Plus précisément, la nouvelle gamme d’iPhone 12 pourrait ressembler davantage à l’iPhone 4, avec des bords droits au lieu d’un design courbé.

Et les nouveaux rendus publiés par Svetapple nous donnent un aperçu plus précis de ce nouveau design de l’iPhone, suggérant une fois de plus que l’appareil pourrait être disponible en plusieurs coloris.

Par rapport à la génération 2019, où Apple n’a lancé que trois iPhone, 2020 nous apportera quatre modèles différents, dont un tout nouvel appareil avec un écran de 5,4 pouces. Tous les nouveaux iPhone 12 lancés à l’automne seront dotés d’un support de la connectivité 5G, ce que Apple considère comme une priorité pour l’avenir, surtout étant donné l’adoption rapide de cette nouvelle technologie dans le monde entier.

D’autre part, offrir la 5G sur l’ensemble de la gamme pose des problèmes particuliers à la société basée à Cupertino, qui tente de maintenir sa marge bénéficiaire malgré ce nouvel ajout. Et l’un des moyens d’y parvenir pourrait être de retirer le chargeur de la boîte, ce qui signifie que les nouveaux iPhone pourraient en fait être livrés sans chargeur.

Une annonce en octobre ?

Il va sans dire que le chargeur serait vendu séparément, mais Apple permettra également à ceux qui possèdent déjà un iPhone d’utiliser leurs adaptateurs existants. Il reste à voir si cette mesure sera bien accueillie par la communauté.

Selon des personnes connaissant bien le sujet, Apple pourrait reporter l’annonce de sa gamme d’iPhone 12 de septembre à octobre en raison de plusieurs difficultés de production, dont certaines sont dues à la question de la santé mondiale.