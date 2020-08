Le partenaire Wistron d’Apple embauche 10 000 personnes pour fabriquer des iPhone en Inde

L’un des principaux partenaires d’Apple pour la production d’iPhone en Inde, Wistron, prévoit d’ajouter près de 10 000 personnes à ses effectifs, rapporte le New Indian Express. Selon le rapport, l’entreprise augmente son nombre d’employés pour démarrer les opérations de fabrication dans son usine de Narasapura, dans le Karnataka.

Le Conseil de développement des zones industrielles du Karnataka a attribué 43 acres, environ 174 015 m2, à la société pour cette usine. L’usine de fabrication en question est située à environ 70 km de Bengaluru. La nouvelle usine, qui a été mise en service en avril, serait spécialisée dans l’assemblage de circuits imprimés. Un circuit imprimé sert de support aux composants clés de l’iPhone, tels que les processeurs, le stockage et la mémoire, et représente généralement la moitié du coût d’un smartphone. Cela fait de l’assemblage de circuits imprimés dans le pays une grande aubaine pour Apple, car il permet d’éviter les taxes prélevées par le gouvernement du Premier ministre, Narendra Modi, pour stimuler la fabrication locale et créer de nouveaux emplois.

Apple a mis en place des centres de fabrication d’iPhone en Inde depuis que Narendra Modi a commencé à promouvoir son initiative « Made in India », qui exige que 30 % des produits vendus par des entreprises étrangères soient fabriqués ou produits dans le pays. L’Inde est également le deuxième plus grand marché de smartphones au monde, mais seul un Indien sur quatre posséderait un smartphone, ce qui donne à Apple l’occasion de vendre des iPhone à des millions de nouveaux clients, tout en diversifiant ses chaînes d’approvisionnement et en s’éloignant de sa forte dépendance à l’égard de la Chine comme base d’opérations.

Sur les 10 000 emplois, 70 % sont réservés à la population locale, conformément à la politique industrielle du Karnataka. Au moment de la rédaction de cet article, l’entreprise aurait recruté près de 2 000 personnes. « On nous a dit que la société allait recruter de manière progressive. À l’heure actuelle, des entretiens sans rendez-vous sont menés sur le site de l’entreprise à Kolar pour les diplômés de l’ITI », a déclaré un haut fonctionnaire du ministère des Industries et du Commerce au New Indian Express. « D’autres recrutements, y compris de personnes novices et expérimentées, sont attendus prochainement. L’entreprise a déjà commencé la production d’essai et nous espérons qu’en septembre, elle commencera son exploitation commerciale », a ajouté le fonctionnaire.

« Nous sommes heureux de constater que le processus de recrutement a commencé », a déclaré Gaurav Gupta, secrétaire principal du ministère indien de l’Industrie et du Commerce. Il a ajouté qu’ils vont « bientôt commencer la production ». Wistron n’a pas encore confirmé la nouvelle.

20 % de sa production de la Chine vers l’Inde

Un rapport séparé sur The Information, publié en juillet dernier, affirme que Wistron fabriquera l’iPhone SE (2020) en Inde. Selon ces informations, Apple se concentre probablement davantage sur la production de ses iPhone dans le pays.

Apple est l’une des marques dont les fournisseurs ont demandé à bénéficier du programme PLI du gouvernement indien. Un autre partenaire du géant à la pomme croquée, Foxconn, a déjà commencé à fabriquer l’iPhone 11 en Inde. Tout cela au moment où Apple cherche à transférer près de 20 % de sa production de la Chine vers l’Inde.