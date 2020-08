Xiaomi dévoile une incroyable Mi TV de 55 pouces avec un écran OLED transparent

La plupart des fabricants de téléviseurs se concentrent généralement sur l’amélioration de la taille de l’écran ou de la résolution de l’affichage. Certains proposent déjà des téléviseurs d’une résolution allant jusqu’à 8K, mais d’autres essaient de proposer des solutions innovantes comme un écran enroulable ou transparent. Xiaomi rejoint les rangs des fabricants de téléviseurs innovants avec le lancement du Mi TV LUX OLED Transparent Edition en Chine.

Xiaomi a lancé le Mi TV Lux de 65 pouces en juin dernier. Le modèle Transparent Edition conserve la plupart des caractéristiques techniques, mais réduit la taille du panneau et ajoute un époustouflant écran transparent. Oui, vous avez bien lu. Ce téléviseur intelligent comprend un écran OLED transparent bord à bord qui ressemble à une simple plaque de verre lorsque le téléviseur est éteint.

Mais quand vous allumez ce téléviseur transparent, Xiaomi indique que vous aurez l’impression que l’image flotte simplement dans l’air. On aura l’impression que « le virtuel et le réel » se confondent et que tout le monde va agiter les mains derrière ce téléviseur pour s’étonner qu’il soit visible de face. Le co-fondateur de Xiaomi, Lei Jun, a fait une démonstration du Mi TV LUX OLED Transparent Edition sur scène lors de l’événement organisé pour le 10e anniversaire de la société.

En parlant des spécifications, vous avez un énorme panneau OLED transparent de 55 pouces avec 93 % de la gamme de couleurs DCI-P3, un rapport de contraste statique de 150000:1 et un support HDR de 10 bits. De plus, ce panneau transparent a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Tout le contenu peut être mis à jour à 120 Hz grâce à la technologie MEMC embarquée, ce qui est très bien. L’écran OLED transparent n’a que 5,7 mm d’épaisseur.

Lancement en Chine

Sous le capot, le Mi TV LUX OLED Transparent Edition est alimenté par un processeur MediaTek 9650 fait sur mesure. Il est couplé à la prise en charge d’un moteur AI Master Smart Engine, du Dolby Atmos et de la surcouche MIUI for TV. Le logiciel (en particulier la page d’accueil, les paramètres et les sections « My App ») a également été personnalisé pour le panneau transparent. Il « est spécifiquement conçu pour mieux démontrer les caractéristiques visuelles et la force de l’écran transparent », indique l’article officiel du blog.

Le prix du Mi TV LUX OLED Transparent Edition a été fixé à 49 999 CNY (environ 6 113 euros) en Chine. Il sera en vente à partir du 16 août, aux côtés du Mi 10 Ultra qui a également fait ses débuts aux côtés de cet innovant téléviseur. Honnêtement, j’adorerais la voir en action.