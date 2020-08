ChromeOS.dev aide dans le développement d’applications et de jeux pour Chrome OS

Google a fortement encouragé l’utilisation de Chromebooks et de Chrome OS comme le système informatique tout-en-un dont vous aurez toujours besoin, en particulier avec la prise en charge prochaine des applications Windows (au moins pour les entreprises).

Cependant, en tant que plateforme logicielle, l’histoire de Chrome OS n’a jamais vraiment été complète, ce qui se manifeste par le manque de qualité, voire d’applications et de jeux notables pour Chrome OS. Google ajoute enfin un nouveau chapitre à cette histoire avec ChromeOS.dev, son nouveau guichet unique destiné à aider les développeurs à se lancer dans la création d’applications pour le système d’exploitation de bureau de Google.

Chrome OS propose en fait de nombreuses applications, mais c’est uniquement parce qu’il prend en charge les applications Web, traditionnelles, et PWA, certaines applications Android et certaines applications Linux. Ce qui a surtout manqué, ce sont les outils et la documentation pour encourager les développeurs d’applications et de jeux à cibler Chrome OS. Cependant, avec le nouvel intérêt et la demande pour Chromebooks, il n’y a jamais eu d’occasion plus parfaite pour essayer de vendre la plateforme non seulement aux utilisateurs, mais surtout aux développeurs qui vont façonner l’expérience des utilisateurs.

C’est ce que ChromeOS.dev essaie d’apporter, en guidant les développeurs à travers le processus de création d’applications et de jeux avec Chrome OS en tête. Cela ne s’applique pas seulement aux applications Web natives, mais aussi aux applications Android et Linux, y compris ceux qui existent déjà et qui doivent juste être modifiés pour bien fonctionner sur les Chromebooks. Par exemple, les développeurs d’applications Android trouveront des conseils sur la façon de gérer la présentation de leurs applications sur des écrans particulièrement grands au lieu d’un traditionnel écran de smartphones, ainsi que des informations sur la meilleure façon de travailler avec la souris et le clavier.

Un bien fou pour les développeurs

Mieux encore, les conseils et les astuces ne s’arrêtent pas là. Google améliore également le flux de travail des développeurs en leur permettant de développer et de déployer plus facilement leurs applications directement sur leur Chromebook. Comme de nombreux Chromebooks peuvent désormais exécuter des applications Linux, Google a consacré une section de ChromeOS.dev à faire de votre Chromebook une fantastique machine de développement.

La prise en charge complète de l’émulateur Android et les applications de test directement sur l’appareil transforment instantanément les ordinateurs Chrome OS en leurs propres machines de développement. En effet vous y trouverez des ressources pour personnaliser votre terminal Linux, installer Android Studio et Flutter, déboguer les applications Android directement sur votre Chromebook, etc.

Google n’a pas apporté de grands changements à Chrome OS, mais son annonce pourrait néanmoins avoir un impact significatif sur la plateforme. Il présente enfin Chrome OS comme un outil que les développeurs pourraient vouloir cibler et leur donne également les outils pour le faire afin de leur faciliter la vie. En effet, si vous cherchez encore des encouragements pour commencer à optimiser votre application pour les Chromebooks, ChromeOS.dev inclut également une variété d’études de cas et d’informations sur la croissance rapide de Chrome OS.