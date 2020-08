Le Xiaomi Mi 10 Ultra pourrait se vanter d’une caméra frontale sous l’écran

Avec les lancements des dernières semaines, il est presque facile d’oublier qu’il existe d’autres fabricants de smartphones en dehors de Samsung, Google, OnePlus et Apple. Bien sûr, il y en a des dizaines d’autres et il est trop tôt pour les éliminer. Xiaomi a certainement encore beaucoup de choses à annoncer, mais un modèle en particulier pourrait attirer l’attention du marché du mobile. Xiaomi fête ses 10 ans cette semaine avec le lancement d’un nouveau produit phare, qui, selon les rumeurs, pourrait surclasser de nombreux modèles récemment lancés.

Si cette nouvelle rumeur est authentique, le Xiaomi Mi 10 Ultra pourrait avoir une caractéristique dont Samsung et Apple ne pouvaient que rêver il y a quelques années. Pour être clair, il existe déjà un Xiaomi Mi 10 et même un Mi 10 Pro, tous deux annoncés en février dernier. Bien sûr, il y a toujours de la place pour d’autres modèles, et un Mi 10 Pro+ a également été annoncé avec ce qui pourrait être la première application de réglages de GPU du monde mobile.

On parle maintenant d’un Mi 10 Ultra, qui pourrait être ou non le même smartphone, avec une fonction spéciale qui lui est propre. Ice universe indique qu’il va surprendre tout le monde, mais certainement pas en raison des spécifications de base, qui comprennent un Snapdragon 865+ et 8 Go de RAM, ce qui est assez standard pour un smartphone en 2020.

Les quatre caméras situées à l’arrière, basé sur un ensemble de photos qui ont fui, constituent sans aucun doute une bouffée d’air frais par rapport aux blocs caméras des smartphones haut de gamme de cette année. Le point fort de ce bloc caméra peut être une caméra périscopique 120x. Selon la rumeur, il serait associé à un capteur photo principal de 108 mégapixels (f/1,85), ainsi qu’à un capteur ultra-large inconnu et à un téléobjectif plus court.

Le prix de 6 299 RMB, soit environ 780 euros, est vraiment choquant pour Xiaomi, bien qu’il soit logique que la société essaie de se placer sur le haut de gamme.

Mais, Ross Young donne heureusement un nouvel indice sur ce qui va rendre ce smartphone si spécial. Il affirme que le Xiaomi Mi 10 Ultra aura la première caméra frontale sous l’écran. Xiaomi, avec OPPO, a été l’un des premiers à faire une démonstration de la technologie dont Samsung parle depuis longtemps comme étant en cours de développement. Les deux sociétés ont également admis qu’il restait des obstacles techniques à surmonter, mais il semble que Xiaomi soit déjà prête à parier sur ce point.

It will likely be the first phone with an under panel camera. But volume will be (shockingly) small …:) Mostly a demo product from what I hear.

—Ross Young (@DSCCRoss) August 7, 2020