Microsoft ouvre la bêta de xCloud aujourd’hui à 15 h sur Android

Microsoft a fixé au 15 septembre le lancement officiel de son très attendu service de streaming de jeux, xCloud. Toutefois, la société donnera à toute personne possédant un appareil mobile Android compatible et un abonnement Xbox Game Pass Ultimate la possibilité d’essayer le service plus tôt.

En effet, The Verge rapporte que Microsoft va permettre aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate d’essayer sa nouvelle fonctionnalité de streaming de jeux (xCloud) à 15 h, heure française. Le géant du logiciel lancera une nouvelle version de l’application bêta Xbox Game Pass pour Android, qui inclut la diffusion de jeux en continu.

La fonction de streaming de jeux (cloud gaming), connue précédemment sous le nom de xCloud, sera officiellement disponible le 15 septembre, mais tout le monde peut se procurer l’application bêta sur la boutique Google Play Store et l’essayer plus tard dans la journée.

Comme tout logiciel bêta, la version bêta du cloud gaming xCloud de Microsoft ne sera probablement pas parfaite à tous points de vue. Elle sera publiée sous plusieurs formes, dont l’une est l’application bêta Xbox Game Pass pour Android mentionnée ci-dessus. Cette application comprendra le streaming de jeux avec la dernière version mise à jour.

Afin de tester la version bêta de xCloud, le service diffusera une trentaine de titres de jeux en streaming ce mardi. Lors de son lancement officiel le 15 septembre, il devrait y avoir plus de 100 titres accessibles depuis le Xbox Game Pass. En plus des manettes de jeu standard Xbox, un certain nombre de manettes tierces sont également compatibles. Si vous souhaitez jouer sur votre smartphone ou votre tablette Android, c’est le bon moment pour vous assurer que vous avez bien couplé votre manette Xbox avec votre appareil mobile maintenant.

Préparez-vous !

Microsoft prévoit toujours d’interrompre son projet xCloud Preview le 11 septembre, avant le lancement général le 15 septembre. Si vous souhaitez essayer le cloud gaming de Microsoft (xCloud) dans l’après-midi, vous devrez être abonné au Xbox Game Pass Ultimate et disposer de l’application Xbox Game Pass (bêta) le Google Play Store.

Comme je l’ai signalé la semaine dernière, Microsoft n’a actuellement aucun projet de prise en charge des appareils alimentés par iOS pour xCloud. Apple a déclaré que puisque les jeux qui sont streamés sur xCloud n’ont pas été soumis au processus d’examen d’Apple, elle ne peut pas autoriser la publication d’une version de l’application Xbox Game Pass dans son App Store. Microsoft a critiqué les règles de l’App Store d’Apple dans une déclaration la semaine dernière, affirmant qu’Apple traite les applications de jeu différemment des autres applications, « même si elles incluent du contenu interactif ».