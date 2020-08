Le State of Play de Sony du 6 août sera axé sur de nouveaux jeux sur PS4 et PS VR

Sony est très doué pour garder les secrets, donc la seule façon de savoir combien coûtera la PlayStation 5 et quand elle sera réellement disponible à l’achat est d’attendre une annonce officielle. Le prochain événement majeur lié à la PlayStation et révélé par Sony aura lieu dans quelques heures seulement, mais n’inclura aucune nouvelle concernant la prochaine console.

La société japonaise a confirmé plus tôt dans la semaine que son prochain événement State of Play aura lieu le 6 août à 22 heures, heure française. L’événement sera diffusé en direct sur Twitch et YouTube, il est donc impossible pour un fan de PlayStation de le manquer.

À moins que la seule chose qui vous intéresse ne soit des informations sur la PlayStation 5, auquel cas ce State of Play ne vous intéressera pas puisque ce n’est pas prévu. Sony a été très clair sur le fait que l’émission se concentrera sur les jeux publiés par des tiers qui arrivent sur PlayStation 4 et PS VR.

Bien qu’il y aura des mises à jour de jeux PlayStation 5 sur des titres tiers et indépendants qui ont été présentés pendant l’événement dédié à la PS5 au mois de juin, il n’y aura pas de nouvelles sur des titres non annoncés ou sur la console elle-même.

Pas d’informations sur la PS5

« Et pour être très clair, il n’y aura pas de mises à jour sur les jeux PlayStation Studios dans l’épisode de jeudi. Il n’y aura pas non plus d’informations concernant le matériel, les affaires, les précommandes ou les dates. Jeudi, nous nous concentrerons sur la présentation de quelques jeux à venir dans l’écosystème PlayStation. Ça devrait être amusant ! ».

Ok, maintenant que nous n’avons plus beaucoup d’espoir, il est bon d’ajouter que l’épisode dure environ 40 minutes, donc il ne sera pas si long. D’après Sony, un grand nombre de jeux seront présentés pendant cet épisode de State of Play, ainsi que de nouvelles images de gameplay et d’autres mises à jour de jeux, alors n’hésitez pas à le regarder si vous êtes un fan de PlayStation.