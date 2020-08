Les employés de Microsoft ne retourneront pas dans leurs bureaux avant 2021 au moins

Microsoft maintiendra ses bureaux américains fermés jusqu’à la fin de l’année 2020, ce qui permettra aux employés de continuer à travailler à domicile dans le contexte de la pandémie du COVID-19. Le géant de la technologie prévoit un « lieu de travail hybride » pour une réouverture de ses bureaux en 6 phases.

Microsoft aurait créé un cadran en six phases qui illustre le plan de l’entreprise pour le retour des employés dans les bureaux, a rapporté The Verge, citant des sources familières avec les plans de l’entreprise. La date la plus proche possible pour la sixième phase, qui consiste à ouvrir les lieux de travail sans restrictions, est le 19 janvier.

Six phases sont prévues :

Phase 1 : Fermé

Phase 2 : Le télétravail est obligatoire

Phase 3 : Le télétravail est fortement encouragé

Phase 4 : Ouverture en douceur

Phase 5 : Ouvert avec des restrictions

Phase 6 : Ouvert

« Aux États-Unis, nous avons établi que la date la plus proche possible pour la sixième phase est maintenant le 19 janvier 2021 », a écrit Kurt DelBene, responsable de la stratégie d’entreprise chez Microsoft, dans une note interne qui a été vue par The Verge. Toutefois, cette date sera reportée en fonction de la réponse nécessaire à la pandémie en cours, car les bureaux ne reviendront à la normale qu’une fois les restrictions levées et le retour des employés en toute sécurité.

Microsoft n’est pas le seul géant de la technologie qui permettra à ses employés de travailler à domicile pendant une période prolongée, alors que les États-Unis continuent de lutter contre le coronavirus, puisque la pandémie du COVID-19 ne montre pratiquement aucun signe de ralentissement.

Les employés des géants de la technologie en télétravail

La plupart des employés d’Apple ne verront pas leurs bureaux pendant au moins plusieurs mois, tandis que les employés d’Amazon qui peuvent travailler à distance peuvent rester chez eux jusqu’en janvier. Les employés de Google travailleront à domicile jusqu’en juillet de l’année prochaine, tandis que Twitter a donné à certains employés la possibilité de travailler à domicile de façon permanente.

En mai, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a présenté un plan détaillé de télétravail visant à faire travailler la moitié de ses 50 000 employés depuis leur domicile d’ici 2030. Selon lui, environ la moitié des employés de Facebook travailleront à leur domicile dans 5 à 10 ans.