Microsoft apporte les collections de Edge sur Android et iOS

Le passage de son propre moteur à l’utilisation d’une base de Chrome est une arme à double tranchant pour Microsoft. D’une part, elle ne peut plus vraiment se vanter de ses propres innovations, faites maison, dans le domaine des moteurs de navigateurs, et elle est devenue un peu redevable à son rival, Google. D’autre part, cela lui permet de se concentrer sur des fonctionnalités uniques qui commencent à rendre Edge réellement désirable pour certains utilisateurs.

Si vous avez utilisé Microsoft Edge sur votre ordinateur de bureau, il y a de fortes chances que vous ayez utilisé la fonction Collections qu’il propose. Personnellement, je l’utilise souvent pour organiser mes recherches sans avoir à tenir des centaines d’onglets ouverts sur mon ordinateur portable. Et, il semble que Microsoft sait à quel point les Collections sont pratiques.

La société a récemment ajouté l’intégration de Pinterest à sa fonction Collections, et aujourd’hui, elle annonce que Collections est disponible sur la version mobile de Edge. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible dans les versions Android et iOS de Microsoft Edge et devrait vous aider à organiser le contenu plus efficacement. C’est du moins ce qu’espère Microsoft.

Alors que les signets se contentent d’enregistrer des liens et des titres de pages Web que vous pouvez organiser en dossiers, Collections peut afficher des images de couverture, des extraits de texte et, plus récemment, même des notes sur les pages que vous enregistrez. Et, bien sûr, vous pouvez les organiser en collections moins formelles tournant autour de sujets comme des recettes spécifiques ou des projets de bricolage.

Pour accéder à Collections sur votre smartphone, vous devez cliquer sur le bouton « trois points » en bas de votre écran et cliquer sur « Collections ». De là, vous pouvez appuyer sur l’icône « + » pour créer une nouvelle collection ou voir toutes les collections que vous avez. De plus, les collections se synchroniseront entre les appareils, ce qui les rendra encore plus utiles.

Une fonction très utile

Le volet « Collections » sur le mobile offre également de nombreuses options de visualisation permettant une navigation plus polyvalente. Il y a bien sûr le mode plein écran, mais vous pouvez aussi faire glisser la souris pour réduire la collection dans un tiroir. De cette façon, vous pouvez facilement faire des allers et retours entre les articles de votre tiroir et le site Web que vous visitez. Il existe également des fonctions d’édition aisées pour vous permettre d’apporter facilement des modifications à vos collections.

Les collections sont disponibles sur Microsoft Edge version 45.06.2.5042 ou supérieure sur Android, et v45.6.2 ou supérieure sur iOS.