Les futurs MacBook pourraient être équipés de claviers RGB avec des touches en verre

Apple dépose souvent des brevets uniques, mettant en avant des technologies qui pourraient faire leur apparition jusqu’aux futurs produits de la société. Nous avons vu la société déposer des brevets pour un design d’iMac pliable et un « phare avancé » pour les futures voitures. Aujourd’hui, une récente demande de brevet suggère qu’Apple travaille à l’amélioration des claviers de ses MacBook et nous pourrions voir un clavier rétroéclairé RGB plus résistant dans les futurs MacBook.

Le géant technologique basé à Cupertino a reçu de nombreuses critiques négatives pour les tristement célèbres claviers papillon des MacBook. Or, la demande de brevet (n° 20200211795) en question, « Transparent Keycaps », suggère que la société travaille sur des capuchons de verre pour rendre les claviers des futurs MacBook beaucoup plus résistants. Outre la résistance, le brevet suggère également qu’il pourrait apporter de nombreuses autres potentielles caractéristiques.

Sur les claviers actuels des ordinateurs portables Apple, les lettres, les chiffres et les symboles sont tous imprimés sur le dessus des touches. Cela entraîne donc une décoloration ou un effacement des marquages sur les touches.

Pour résoudre ce problème, le géant de la technologie basé à Cupertino a donc travaillé sur « un clavier qui comprend une construction de touche comportant une surface externe supérieure ». La « surface externe supérieure » serait en verre et serait transparente. Et le marquage de la touche se fera à l’intérieur du châssis en verre au lieu d’être imprimé sur le dessus. Autrement dit, les soucis d’aujourd’hui seraient du passé.

Potentielles caractéristiques des claviers rétroéclairés

En outre, le brevet suggère également différentes implémentations de la surface extérieure supérieure, dont une avec des options de rétroéclairage. Toutefois, selon le brevet, le géant à la pomme croquée pourrait donner une touche plus personnelle au rétroéclairage. Sur d’autres claviers rétroéclairés, le rétroéclairage brille à travers les inscriptions sur chaque touche et autour de celle-ci. Toutefois, Apple pourrait ajouter un rétroéclairage à l’ensemble des touches, mais le marquage sur la touche ne fera pas briller la lumière. Par conséquent, toute la touche sera rétroéclairée au lieu d’être seulement marquée.

Cela donnera un tout nouveau look au clavier. Et grâce à l’utilisation d’un rétroéclairage RVB, l’utilisateur aura un contrôle total sur la couleur des touches.

Le dépôt d’un brevet ne signifie pas qu’Apple mettra immédiatement cette technologie sur le marché. Il est donc important de prendre cette information avec des pincettes. Il ne nous reste plus qu’à attendre le jour où Apple passera des claviers traditionnels aux claviers en verre rétroéclairé RGB pour ses prochains MacBook.