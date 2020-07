Le Galaxy Z Fold 2 apparaît dans une photo volée

Samsung a déjà confirmé qu’elle dévoilera cinq nouveaux smartphones lors de son événement Galaxy Unpacked la semaine prochaine. L’un de ces appareils est le successeur du Galaxy Fold, mais la rumeur veut qu’il soit rebaptisé. Il sera lancé sur le marché comme le Galaxy Z Fold 2 5G — dans la lignée du Galaxy Z Flip — et offrira une expérience plein écran avec un écran poinçonné à l’intérieur. Une photo volée du Galaxy Z Fold 2 confirme à la fois la nouvelle marque et les changements de design.

L’image du Galaxy Z Fold 2 est apparue sur Naver, suivi de Twitter, plus tôt ce matin. Elle montre l’écran de démarrage et confirme la nouvelle marque. Il ne devrait plus y avoir aucun doute sur le nom du smartphone lui-même.

En dehors de cela, le plus grand changement devra être la décision de Samsung de remplacer l’énorme découpe pour la caméra et les capteurs en haut à droite par une minuscule découpe à l’intérieur. Il peut être un peu difficile de repérer l’écran perforé dans l’image, alors voici un gros plan de la caméra elle-même. Elle est désormais présente au centre de l’écran, sur le côté droit.

Cette fuite fait suite à un rendu flou du Galaxy Z Fold 2 qui est apparu la semaine dernière.

Des écrans plus grands

Cela nous a permis de voir de plus près le tout nouveau design, y compris l’écran extérieur plus grand et le système de caméra analogue à celui de la Galaxy Note 20 Ultra à l’arrière. Nous avons également eu un premier aperçu du nouveau coloris Mystic Bronze — le même que celui du Galaxy Z Flip 5G récemment lancé.

Samsung devrait inclure un écran de 7,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz à l’intérieur et un écran plus grand de 6,3 pouces — contre 4,6 pouces à l’extérieur. Le panneau extérieur aura une résolution de 2 267 x 819 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le Galaxy Z Fold 2 sera alimenté par le chipset Snapdragon 865+.

Outre le Galaxy Z Fold 2, Samsung dévoilera la gamme de tablettes Galaxy Tab S7, la Galaxy Watch 3, les Galaxy Buds Live et, bien sûr, la gamme Galaxy Note 20.