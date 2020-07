La OPPO Watch pourrait être lancée en France avec Wear OS le 31 juillet

OPPO a fait son entrée sur le marché du wearable avec le lancement de la OPPO Watch, en même temps que la série Find X2 en mars dernier. L’entreprise prévoit maintenant de lancer sa montre connectée sur le marché mondial, mais il y aura une grande différence par rapport à la concurrence. La OPPO Watch est arrivée avec sa propre surcouche ColorOS Watch sur le marché chinoise, mais cela pourrait ne pas être le cas pour les marchés mondiaux.

L’entreprise tease l’arrivée de la OPPO Watch sur les marchés mondiaux le 31 juillet. La vidéo ci-dessous, relayée par Engadget, montre la OPPO Watch, mais le teaser se termine par une diapositive « Wear OS by Google », confirmant qu’elle va tourner avec le système d’exploitation de Google dédié aux wearables.

Si cette confirmation n’est pas suffisante, vous serez surpris d’apprendre que la OPPO Watch a déjà été officialisée en Allemagne. Elle est fournie avec Wear OS et Google Pay pour compléter les paiements e, NFC, mais nous ne savons pas encore si la surcouche ColorOS est réellement absente de la smartwatch.

Concernant les spécifications, la OPPO Watch ressemble à un clone de l’Apple Watch. On retrouve, un écran incurvé sans bords et un capteur en bas. Vous avez également deux boutons sur le bord droit pour contrôler la smartwatch. Elle dispose d’un écran AMOLED incurvé de 1,91 pouce avec un support de gamme de couleurs 100 % P3 et un châssis de 41/46 mm.

Elle est alimentée par le processeur Snapdragon Wear 2500, couplé à un co-processeur Apollo 3, 1 Go de mémoire vive (RAM) et 8 Go de stockage interne. La montre est également équipée du support eSIM, ce qui signifie que vous pouvez prendre des appels par le haut-parleur et le microphone intégrés. Vous pouvez également emporter cette montre en déplacement, en laissant votre smartphone à la maison.

Moins de 200 euros ?

La OPPO Watch comprend un capteur de fréquence cardiaque à 4 canaux pour une surveillance continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi qu’un support de charge VOOC. Ce dernier vous permet de charger 50 % de la batterie en 17 minutes seulement grâce au support de charge disponible dans la boîte.

La smartwatch est vendue à partir de 1 499 yuans (~ 180 euros) pour la variante de 41 mm et 1 999 yuans (~ 245 euros) pour la variante de 46 mm. Il existe trois variantes de couleur : noir, or et argent.

Il sera intéressant de voir comment OPPO positionne sa smartwatch sur le marché français.