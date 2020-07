La bande-annonce Galaxy Unpacked présente 5 nouveaux appareils attendus le 5 août

Le prochain grand événement matériel de Samsung, le Galaxy Unpacked, est confirmé pour le 5 août. Et, une nouvelle bande-annonce du fabricant sud-coréen suggère que nous pouvons nous attendre à voir cinq appareils matériels dévoilés ce jour-là.

Les silhouettes de ces cinq appareils sont présentées au début et à la fin de la bande-annonce ci-dessous. Et à en juger par les formes et les fuites que nous avons vues jusqu’à présent, voici ce que nous nous attendons à voir : les nouveaux Galaxy Note 20 (versions standard et Ultra) ; le Galaxy Z Fold 2 (successeur du smartphone pliable Galaxy Fold) ; la Galaxy Watch 3 ; les Galaxy Buds Live en forme de haricot ; et les tablettes Galaxy Tab S7 (versions standard et +).

Ce n’est donc pas tout à fait un univers de galaxies, mais un nombre sain tout de même.

Tous les appareils de cette liste ont fait l’objet de fuites d’une manière ou d’une autre, mais, comme toujours, ces fuites sont provisoires, et je suis curieux de voir ce qui sera réellement annoncé sur scène. Il y a aussi la possibilité d’un « one more thing » — moment traditionnel de Apple pour ajouter quelque chose de nouveau et d’inédit. En effet, il est possible que Samsung ait réussi à garder certaines informations pour elle et qu’il y ait des nouvelles à apprendre lors de l’événement.

Rendez-vous le 5 août à 16 heures

Les informations fiables sur les futurs produits Samsung ne manquent pas, mais après un teaser officiel annonçant l’arrivée de 5 appareils à l’événement, je serais curieux de voir comment cela se passera exactement. Samsung diviserait-elle la gamme Galaxy Note 20 ? Samsung lancerait-elle certains de ces produits avant l’événement ?

L’événement Galaxy Unpacked sera diffusé en streaming le mercredi 5 août à 10 heures, heure locale, soit 16 heures en France.