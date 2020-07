Le CES 2021 sera un événement exclusivement numérique

Le Consumer Electronics Show (CES), longtemps le plus grand salon technologique du monde, sera entièrement numérique en janvier 2021, a annoncé lundi la Consumer Technology Association (CTA). Le CTA a cité la pandémie de COVID-19 et les inquiétudes concernant la propagation du virus comme raison de l’annulation de l’événement en personne.

Le CES a généralement lieu à Las Vegas et implique de nombreux grands rassemblements dans des salles de congrès très encombrées, ainsi que des réunions plus restreintes entre revendeurs, fabricants et d’autres professionnels du secteur. En effet, comme la pandémie liée COVID-19 continue de se propager, l’organisation concède « qu’il n’est pas possible de réunir en toute sécurité des dizaines de milliers de personnes à Las Vegas début janvier 2021 pour qu’elles se rencontrent et fassent des affaires en personne ».

Selon la CTA, le CES numérique sera une « nouvelle expérience immersive ». L’organisation n’a pas fourni beaucoup de détails sur l’aspect de l’événement en ligne, mais elle affirme qu’il sera « hautement personnalisé ». L’organisation prévoit toujours d’organiser le CES 2022 à Las Vegas.

En mai encore, la CTA prévoyait d’organiser le CES 2021 en personne, les entreprises ayant la possibilité d’exposer en numérique. À ce moment-là, un certain nombre de grandes conférences prévues pour 2020 avaient déjà été annulées, reportées ou déplacées en ligne, notamment la BlizzCon de Blizzard, l’E3, la F8 de Facebook, la I/O de Google, le SXSW, la Game Developers Conference et toutes les conférences de Microsoft (y compris ses événements Ignite et Inspire).

Le Mobile World Congress de la GSM Association, initialement prévu en février, a été l’un des premiers grands congrès technologiques à être annulé en raison des préoccupations liées au COVID-19. La GSMA a maintenu que le salon se déroulerait en personne pendant plus d’une semaine après le retrait d’une série de grands exposants.

Un CES virtuel ?

On ne sait pas encore très bien à quoi ressemblera un CES virtuel. Cet événement annuel est généralement un lieu où les entreprises technologiques se réunissent pour des conférences, y compris des shows, des discours et des réunions à huis clos.

Avec des milliers de journalistes du monde entier réunis en un seul lieu, c’est aussi depuis longtemps un lieu où les entreprises technologiques, petites et grandes, peuvent annoncer leurs nouveaux produits. Mais il n’est pas certain que cette stratégie ait autant de sens pour un événement virtuel. L’un des inconvénients de l’annonce d’un nouveau produit au CES est qu’il devra rivaliser avec des milliers d’autres produits pour attirer l’attention. Si vous n’avez pas l’avantage de présenter votre nouveau produit aux journalistes en personne, pourquoi ne pas l’annoncer selon votre propre calendrier ?

Il sera intéressant de voir ce que cela signifie pour l’avenir. Même si le COVID-19 est sous contrôle dans un an ou deux, les gens voudront-ils se rassembler avec des dizaines de milliers de personnes à Las Vegas pour le CES 2022 ou le CES 2023 ?