La Galaxy Watch 3 apparaît dans une vidéo de prise en main

Samsung prévoit de dévoiler les grandes lignes de la nouvelle Galaxy Watch 3 le 5 août. Après un certain nombre de fuites, une vidéo diffusée sur le Web nous permet de voir de près ce que l’appareil devrait apporter de nouveau avec sa montre connectée. La Galaxy Watch 3, qui sera la nouvelle rivale de Samsung pour l’Apple Watch, sera proposée en deux tailles, selon TechTalkTV, qui a publié cette vidéo de prise en main sur YouTube.

La version que vous voyez dans la vidéo est en fait le modèle de 41 mm, qui est livré avec un écran rond de 1,2 pouce. Il y a deux boutons sur le côté, et il est probable qu’en appuyant sur les deux, l’utilisateur pourra prendre une capture d’écran. La version plus grande de 45 mm sera équipée d’un écran de 1,4 pouce, selon la même source.

Il est important de souligner que la Galaxy Watch 3 sera dotée d’une bague tournante, qui était auparavant une caractéristique du produit phare de Samsung. Vers la fin de la vidéo, nous voyons une image côte à côte qui compare la Galaxy Watch 3 à la Galaxy Watch Active 2 et à la Galaxy Watch de 45 mm, et on peut dire sans se tromper que la Galaxy Watch 3 est celle qui ressemble le plus à une montre traditionnelle.

Le reste des spécifications comprendra 1 Go de mémoire vive (RAM) et 8 Go de stockage interne, et comme prévu, l’appareil prendra en charge une fonction ECG tout comme l’Apple Watch. Samsung a annoncé la prise en charge de l’ECG en début d’année, promettant qu’il serait disponible sur ses nouvelles montres.

ECG, détection des chutes, nouveaux gestes

La montre sera conforme à la norme IP68, ce qui signifie que vous devriez pouvoir l’utiliser pour nager sans problème. Il est fort probable que Samsung proposera également un suivi de la natation, ce qui vous permettra de compter vos longueurs, de mesurer les calories brûlées et éventuellement de surveiller votre suivi cardiaque, même sous l’eau — c’est quelque chose que les fabricants ont eu du mal à rendre plus précis. Elle sera également capable de vous suivre jusqu’à 10 minutes dans 50 mètres d’eau.

La nouvelle smartwatch de Samsung sera équipée d’un GPS intégré et disposera d’un verre Gorilla Glass pour une protection supplémentaire. La Galaxy Watch 3 devrait faire partie des cinq appareils que Samsung annoncera le 5 août prochain. En effet, elle sera lancée le 5 août, et les ventes commenceront plus tard dans le même mois.