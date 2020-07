Les puces 7 nm de nouvelle génération d’Intel sont retardées jusqu’en 2022 au moins

Intel a finalement mis ses puces de 10 nm sur le marché après des années de retard, mais la société a annoncé qu’elle avait rencontré des problèmes avec son prochain processus de 7 nm qui entraînera également des retards pour la prochaine génération de puces.

Comme l’indique le communiqué de presse sur les résultats d’Intel pour le second trimestre 2020, « le calendrier de production des processeurs 7 nm de l’entreprise est décalé d’environ 6 mois par rapport aux prévisions antérieures », ce qui les repousse d’une arrivée initialement prévue à la fin de 2021. Le retard de 6 mois repousserait cette date au moins jusqu’en 2022, voire plus, en raison de ce que le PDG d’Intel, Bob Swan, a appelé un « mode de défaut » dans le processus de 7 nm, selon Tom’s Hardware.

Intel affirme en fait que les problèmes liés à sa production actuelle de 7 nm signifient que la production a un an de retard sur sa feuille de route interne. Cependant, pour une raison quelconque, l’entreprise affirme que ce retard d’un an ne se traduira que par un retard de 6 mois dans la mise sur le marché. À titre de comparaison, AMD produit déjà depuis des mois ses propres puces Ryzen 4000 basées sur son architecture de 7 nm, qui surpassent largement les offres d’Intel.

Cependant, ce n’est pas que des mauvaises nouvelles pour Intel : la société est sur la bonne voie pour sortir ses puces Tiger Lake de 11e génération (basées sur le processus 10 nm++ de 3e génération de la société) pour succéder à la gamme de puces pour ordinateurs portables Ice Lake de 10e génération plus tard dans l’année, en apportant les puces graphiques Xe d’Intel, qui sont très attendus. Intel prévoit également de lancer ses premiers produits de sa gamme Alder Lake de 12e génération (le successeur du Tiger Lake) vers la fin de cette année — y compris les premiers processeurs de 10 nm pour les ordinateurs de bureau.

Les résultats financiers réels de Intel pour le deuxième trimestre ont également été positifs : le Client Computing Group d’Intel (qui fabrique les processeurs pour les ordinateurs portables et de bureau) a connu une amélioration de 7 % d’une année sur l’autre avec 9,50 milliards de dollars de revenus. Intel note que ces bons résultats sont dus à l’augmentation des ventes d’ordinateurs portables en raison de l’augmentation du nombre de clients travaillant et apprenant à la maison causée par le COVID-19 (bien que, par la même occasion, elle indique que la demande d’ordinateurs de bureau a diminué). Les revenus d’Intel pour le deuxième trimestre ont également augmenté de 20 % par rapport à la même période de l’année précédente, avec 19,7 milliards de dollars, grâce notamment à la croissance substantielle des divisions de datacenters et de solutions mémoire d’Intel.

S’appuyer sur l’architecture de 10 nm

Cependant, le retard pris pour atteindre les puces 7 nm est un problème imminent pour la société. Si l’histoire d’Intel est marquée par l’extension de son architecture de 14 nm pour des générations de perfectionnements progressifs, attendez-vous à voir beaucoup plus de produits en 10 nm dans les années à venir.

Même Intel ne peut pas faire grand-chose avec sa gamme de produits. Le retard des puces 10 nm contribue à l’essor d’une grande partie de l’industrie des ordinateurs portables, qui s’appuie sur la feuille de route d’Intel et sur l’augmentation de l’efficacité énergétique et des performances pour développer de nouveaux et meilleurs produits. Et d’après les indications actuelles de la société, il est possible que le monde des PC soit confronté à un goulot d’étranglement analogue avec les puces Intel en 7 nm dans les années à venir.