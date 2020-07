Le Galaxy Note 20 standard va faire de nombreux compromis

Les produits phares de Samsung sont de plus en plus chers chaque année et il a été fortement recommandé à Samsung de ralentir ou de proposer des options plus abordables. Samsung semble prête à céder un peu, surtout après les performances presque désastreuses de la gamme Galaxy S20. Cela dit, si ces détails concernant le Galaxy Note 20 sont exacts, certains pourraient regretter d’avoir fait ce souhait et de se retrouver avec ce qui pourrait être un Galaxy Note décevant, du moins par rapport à son grand frère, le modèle Ultra.

Les noms des deux sont en fait un peu trompeurs. Étant donné ce que nous savons jusqu’à présent, la Galaxy Note 20 Ultra 5G est, à toutes fins utiles, le modèle premium, qui devrait être le plus cher de la gamme. Le Galaxy Note 20 non-Ultra, en revanche, est pratiquement un Galaxy Note 20 Lite. Bien sûr, nous nous attendions à quelques compromis pour maintenir le prix bas, mais il semble qu’il y en aura plus que ce que l’on pensait.

L’écran plat pourrait en fait être une bonne chose pour les artistes et les dessinateurs, malgré la résolution plus faible. Mais la décision de Samsung d’utiliser du plastique pour l’arrière du Galaxy Note 20 est inattendue et décevante. Cela va certainement donner au smartphone une réputation plus bon marché qu’il ne le mérite.

Samsung va également réduire les fonctionnalités de l’écran, le verrouillant à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz seulement et délaissant la protection Gorilla Glass 7 de nouvelle génération.

Et du côté de la photo ?

Les choix concernant les caméras seront en fait encore plus controversés, car Samsung semble être allé à l’extrême opposé. Pour revenir à l’époque du Galaxy S9, où Samsung n’était pas si préoccupé par le nombre de mégapixels, le capteur photo principal serait équipé d’un capteur AF double pixel de 12 mégapixels, rejoint par un autre capteur grand-angle de 12 mégapixels. Cependant, il y a un plus grand capteur de 64 mégapixels, oui, mais celui-ci est destiné à des prises de vue au téléobjectif 3x.

Samsung apportera au moins un stylet S « Real Feel » à 9 ms de latence et le même accès au projet xCloud au Galaxy Note 20. Elle proposera également un modèle 4G uniquement et un modèle 5G, ce qui garantit presque que la version 5G n’attirera pas l’attention.

Le Galaxy Note 20 standard aura une batterie d’une capacité de 4 300 mAh avec une charge sans fil inversé, 256 Go de stockage (il n’y a pas de support micro SD pour celui-ci), et 8 Go de RAM.