Apple va commencer à utiliser des lentilles de type périscope dans sa gamme d’iPhone 13

Les iPhone sont des smartphones assez bien perçus par les consommateurs, avec des fonctionnalités avant-gardistes. Cependant, ils n’ont pas la polyvalence des caméras offerte par certains smartphones Android. Eh bien, il s’avère qu’Apple s’efforce de faire en sorte que les choses s’améliorent.

Selon le célèbre analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, le géant Cupertino a ajouté deux nouveaux fournisseurs à sa chaîne d’approvisionnement. Semco et Sunny Optical sont les meilleurs fournisseurs de lentilles coréens et Chinois du secteur et ils vont désormais fournir leurs services à Apple également.

Kuo affirme que Apple essaie d’améliorer les capacités de mise au point automatique de l’iPhone avec l’iPhone 12. Pour cela, la société utiliserait le moteur à bobine mobile à billes de Semco. Ce serait une réelle évolution en comparaison de la conception à ressort actuellement utilisée.

La mise au point automatique de l’iPhone n’est pas mauvaise du tout, bien que je suppose qu’elle pourrait être plus rapide qu’elle ne l’est actuellement. Cependant, ce que Kuo note pour les projets d’Apple en 2022 est plus excitant que ce nouveau type de système de mise au point automatique.

Kuo affirme qu’Apple commencera à utiliser des lentilles de périscope dans les iPhone 2022, à savoir la gamme d’iPhone 13. Les objectifs pour cet appareil seront également fournis par Semco, selon les déclarations de Kuo. Inclure un capteur photo de type périscope n’est pas nouveau pour les smartphones. Après tout, des sociétés comme Samsung et Huawei le font depuis un certain temps. Cependant, un objectif de type périscope pourrait combler le fossé qui existe entre les capacités de zoom de l’iPhone et celles du Galaxy S20 Ultra, dont le zoom spatial est de 100X, ou du Galaxy Note 20 Ultra, dont le zoom attendu est de 50X.

Vivement 2022

Il est bon de rappeler que 2022 est encore loin, et cela est d’autant plus vrai que la technologie mobile progresse à un rythme soutenu. Néanmoins, ces dernières années, nous avons constaté que les caméras de nos smartphones sont de plus en plus considérées, alors prenez la prédiction de Kuo (et toutes les rumeurs d’ailleurs) avec des pincettes.

Pour cette année, Apple devrait lancer l’iPhone en quatre variantes différentes. Nous nous attendons à voir des tailles d’écran allant de 5,4 à 6,7 pouces. De nombreux rapports font état de retards dans la fabrication. Toutefois, Apple pourrait encore lancer l’iPhone 12 en septembre. De plus, il a également été signalé qu’Apple n’inclura pas de chargeur ou d’écouteurs dans la boîte de l’iPhone 12. Toutefois, la société a récemment obtenu une certification pour un chargeur rapide de 20 W et un nouveau chargeur de 5 W. Elle pourrait donc envisager d’inclure le chargeur dans certains modèles de l’iPhone 12.