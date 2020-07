Le ASUS ROG Phone 3 est un monstre de puissance prêt pour la 5G à 999 euros

Le nouveau ROG Phone 3 de ASUS se veut le summum des smartphones si vous voulez vraiment jouer et avoir les spécifications les plus rapides. L’appareil est doté d’un écran OLED HDR de 6,59 pouces à couleurs calibrées, avec un taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il est alimenté par le processeur Snapdragon 865+ avec un support de la 5G, et il peut être configuré avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.1. Ces deux spécifications repoussent les limites de ce que nous avons vu jusqu’à présent dans un smartphone. Enfin, le ROG Phone 3 est équipé d’une grosse batterie d’une capacité de 6 000 mAh, comme le modèle de l’année dernière.

Le ROG Phone 3 sera très certainement parfait pour les tâches de base, comme la navigation sur le Web, les SMS et les appels. Mais ce qui le distingue vraiment, à part les caractéristiques techniques, c’est sa conception spécifique pour les jeux. Bien qu’elle peut paraître bizarre, elle reste néanmoins très cool. Il y a toujours un port USB-C latéral, ce qui permet de ne pas gêner le câble de charge lorsque vous jouez en mode paysage. Il sera même compatible avec Google Stadia lors de son lancement.

ASUS prétend avoir apporté des améliorations des gâchettes AirTrigger qui comportent désormais un capteur de mouvement en plus des capteurs tactiles ultrasoniques programmables, sensibles à la pression, situées sur les bords du smartphone, qui imitent l’expérience d’utilisation d’un vrai contrôleur. Le constructeur donne également aux joueurs plus de place pour personnaliser le schéma de contrôle à leur convenance.

Il a ntégré le mouvement d’effleurement ainsi que l’émulation de deux zones de boutons qui rapproche l’expérience du joueur de celle vécue sur une console, imitant ainsi les boutons physiques L1/L2 et R1/R2 du smartphone. Il ajoute également la possibilité de mapper une commande en jeu, comme le rechargement de votre arme, lorsque vous secouez le smartphone.

À partir de 1 000 euros

Évidemment, ASUS sort une série d’accessoires que vous pouvez acheter pour vous aider à profiter encore plus de la puissance du smartphone. Il y a un TwinView Dock 3 qui ajoute un autre écran pour que vous puissiez faire plusieurs choses à la fois, et un dock de bureau mobile qui vous permet de connecter le smartphone et de l’utiliser avec un clavier et une souris. ASUS prévoit également de sortir quelques accessoires supplémentaires plus tard en 2020 pour compléter le ROG Phone 3.

Le ROG Phone 3 sera disponible en France sous deux versions : un modèle de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 1 099 euros, et un modèle de 12 Go RAM et 512 Go de stockage pour 999 euros. Il est disponible à la FNAC-Darty, Boulanger, et LDLC.com, ainsi que sur la plateforme de vente en ligne ASUS eShop dès aujourd’hui.