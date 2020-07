Chrome OS 84 arrive avec une foule de nouvelles fonctionnalités

Si vous êtes un utilisateur de Chromebook à la recherche de quelque chose de nouveau, vous allez vous régaler. En effet, Google vient de lancer Chrome OS 84 sur le canal stable, et il est doté de nouvelles fonctionnalités très utiles.

Les Chromebooks sont déjà de fantastiques ordinateurs portables pour tous ceux qui consomment uniquement du Web et ont des besoins légers en bureautique. Et, cette mise à jour de Chrome OS les rend encore meilleurs.

Sur la page d’aide de Chromebook, Google a annoncé que, non seulement cette mise à jour ajoute toutes les nouvelles fonctionnalités que Google a récemment ajoutées au navigateur Chrome, mais qu’elle apporte également quelques modifications au système d’exploitation principal.

Quoi de neuf dans Chrome OS 84 ?

Pour ceux d’entre vous qui trouvent les notifications ennuyeuses, Chrome OS 84 introduit le blocage des demandes de notification intrusives, ce qui rend la navigation sur le Web beaucoup plus agréable.

La mise à jour ajoute également la prise en charge des raccourcis d’applications, supprime Chrome Duet et ajoute d’autres modifications liées à la sécurité et au navigateur. Ces mises à jour étaient auparavant apportées au navigateur Google Chrome avec Chrome 84.

Quant au système d’exploitation actuel, c’est là que les choses deviennent passionnantes. Tout d’abord, il y a la nouvelle application Explore, qui remplace l’application Get Help. Elle vous permet d’en savoir plus sur l’utilisation de votre Chromebook. Contrairement à l’application Get Help, Explore vous permet d’explorer le contenu du centre d’aide hors ligne, ce qui peut s’avérer utile pour toute personne rencontrant un problème lors de ses déplacements.

Le mode tablette est un autre ajout intéressant. Vous pouvez désormais prendre une photo ou démarrer et arrêter l’enregistrement d’une vidéo à l’aide des boutons de volume. Une autre nouveauté liée aux vidéos est le passage au type de fichier MP4 pour les vidéos capturées avec Chrome OS. Ce changement permettra à d’autres applications et services d’utiliser plus facilement les vidéos enregistrées avec une caméra d’un Chromebook.

Google a également modifié le mode « Vue d’ensemble ». Il est désormais beaucoup plus facile de mettre en place le mode Split Screen, car il suffit de faire glisser une application sur le bord de l’écran (ce qui est analogue au fonctionnement de plusieurs autres systèmes d’exploitation populaires).

La dernière modification importante concerne le clavier à l’écran, qui peut désormais être redimensionné en faisant simplement glisser les coins. Le fait de ne pas pouvoir le redimensionner était un oubli assez flagrant dans Chrome OS, il est donc agréable de voir Google s’attaquer à ce problème.

Comme toujours, la mise à jour comporte de nombreuses corrections de bugs et des ajustements de performance au-delà des nouvelles fonctionnalités.

Comment obtenir Chrome OS 84 ?

Comme toutes les mises à jour de Chrome OS, Google fait évoluer progressivement Chrome OS 84. Ce qui signifie que vous ne le verrez peut-être pas tout de suite sur votre Chromebook. Pour savoir si la mise à jour est disponible pour vous, ouvrez vos paramètres, cliquez sur « À propos de Chrome OS », puis sur « Vérifier les mises à jour ».

Malheureusement, il n’y a rien que vous puissiez faire pour obtenir la mise à jour plus tôt, il vous faudra donc être patient et attendre que Google vous la livre.