Les statistiques montrent que l’iPhone SE (2020) remplit parfaitement sa fonction

Tout le monde traverse des moments difficiles cette année et cela inclut les entreprises qui tentent de projeter une image forte au milieu des troubles économiques mondiaux. Le secteur de la téléphonie mobile continue de produire des smartphones, mais même les grands marchés ont connu une forte baisse de ses ventes au cours du deuxième trimestre de l’année. Apple a lancé l’iPhone SE de nouvelle génération plus tôt cette année avec un objectif en tête : donner à ceux qui restent avec un iPhone plus ancien une bonne raison de passer à un matériel de nouvelle génération sans dépenser une fortune.

Et à 489 euros, il semble que le nouvel iPhone SE (2020) devienne effectivement la mise à niveau dont Apple avait vraiment besoin. Selon les données du CIRP, l’iPhone SE (2020) a représenté 19 % de toutes les ventes d’iPhone au cours du trimestre, ce qui est sans aucun doute une bonne nouvelle pour le géant technologique basé à Cupertino, surtout étant donné la crise sanitaire mondiale qui a considérablement affecté les ventes de nouveaux appareils.

« Même si le changement de système d’exploitation a diminué ces dernières années, les acheteurs de l’iPhone SE ont encore été plus nombreux à provenir de la base installée d’iOS que les acheteurs d’autres modèles d’iPhone. Et, sur le trimestre, les acheteurs de l’iPhone SE avaient des smartphones vraiment vieux, avec près des trois quarts ayant un iPhone qui avait trois ans ou plus. Ils ont donc mis à niveau leurs modèles d’iPhone 5, 6 ou 7, ce qui signifie que ces utilisateurs ont vraiment attendu un certain temps avant d’acheter un nouveau smartphone », explique Mike Levin, partenaire et cofondateur du CIRP.

« Ce sont des utilisateurs qui ont manifestement résisté à la mise à niveau vers des smartphones plus récents à des prix plus attractifs, tels que l’iPhone 11, l’iPhone XR de l’année dernière, et même les iPhone 8 et 8 Plus, lancés en 2017, car leurs prix ont baissé au fil des ans ».

Un appareil très plébiscité

D’autre part, la nouvelle génération d’iPhone reste le choix le plus populaire pour ceux qui sont prêts à dépenser des centaines d’euros, l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro représentant les deux tiers de toutes les ventes d’iPhone au cours du trimestre.

Apple lancera de nouveaux modèles d’iPhone à l’automne, mais il y a de fortes chances que l’iPhone SE (2020) reste un appareil qui se vendra bien, non seulement pour ceux qui font déjà partie de la clientèle d’Apple, mais aussi pour ceux qui utilisent Android et envisagent de passer à l’iPhone.