Apple et Google révèlent de nouveaux emojis attendus plus tard dans l'année

Apple et Google ont révélé les derniers designs d’emojis pour la Journée mondiale des l’émoji, qui a lieu la semaine dernière. Créée par le fondateur de Emojipedia, Jeremy Burge, en 2014, la Journée mondiale des emojis a toujours été utilisée pour révéler les nouveaux emojis, et cette année n’est pas différente des autres malgré le contexte actuel.

Tôt vendredi matin, Emojipedia a partagé un premier regard sur certains des nouveaux designs d’emojis qui seront proposés aux utilisateurs d’Apple plus tard dans l’année. Alors que la liste complète les nouveaux emojis annoncés plus tôt en janvier 2020, voici un premier aperçu de la façon dont ils apparaîtront sur les écrans d’iOS plus tard cette année :

La liste comprend un dodo, un tamale, des doigts pincés, un boomerang, un ninja, une pièce de monnaie, une piñata, un castor, un thé aux perles, un cœur anatomique, des poumons et un symbole transgenre. Ces emojis seront disponibles dans une mise à jour logicielle gratuite cet automne.

Bien que ces ajouts d’emojis aient tous été planifiés, deux d’entre eux s’appliquent de plus en plus au paysage actuel, étant donné la pandémie de coronavirus qui continue de ravager diverses parties du monde. Les nouveaux émojis du cœur et des poumons sont détaillés de manière à être anatomiquement corrects, afin de différencier les organes physiques du symbole du cœur, très populaires dans les dessins animés.

De nouvelles options de memojis, notamment de nouvelles coiffures, des revêtements colorés pour le visage, ainsi que de nouveaux styles de coiffure comme un casque de vélo et une casquette d’infirmière seront bientôt disponibles dans la mise à jour gratuite.

Google aussi s’active

Apple n’est pas la seule entreprise à entreprendre ces ajouts, puisque Google a publié son propre ensemble d’emojis pour Android 11 avant la Journée mondiale de l’emoji. Selon 9To5Google, les 65 nouveaux personnages font partie d’un réel effort pour des représentations plus compatissantes dans la catégorie des personnages de dessins animés. Les ajouts à Android 11 comprennent également un poumon et un cœur anatomiques, mais vont plus loin avec des animaux réalistes et « authentiques », dont un castor et un bison, ainsi qu’une tortue qui pourrait sembler familière aux utilisateurs, puisqu’il s’agit de l’emoji de tortue original utilisé dans Android 7.1.

Android s’est également concentré sur d’autres ajouts pour améliorer les conditions d’affichage des emojis, en retravaillant plusieurs emojis en tenant compte des modes d’affichage sombre et clair.

Alors que la bêta de Android 11 est déjà disponible pour certains produits comme le Pixel 4, Apple et Google sortiront leurs nouveaux emojis à l’automne, ce qui donnera aux utilisateurs des deux plateformes tout le temps de faire preuve de créativité avec les emojis actuellement à leur disposition.