De factices iPhone 12 mettent l’accent sur la taille et le design

Il ne s’agit en fait que de savoir quand ils seront réellement disponibles sur le marché, mais les prochains iPhone d’Apple sont pratiquement certains de faire leur apparition en septembre. Presque tout ce qui les concerne a également fait l’objet de fuites, bien que, curieusement, tout le monde semble encore incertain de l’aspect du bloc de caméras qui se trouvent à l’arrière. Cependant, presque tous semblent être d’accord sur l’apparence et la convivialité du reste de la série des iPhone 12. Mobile Fun donne un aperçu pratique de modèles factices qui seraient proches de la réalité.

Le fait que l’iPhone 12 sera disponible en quatre modèles et trois tailles est presque un fait accepté à l’heure actuelle. Il y a l’iPhone 12 de 5,4 pouces et l’iPhone 12 Max de 6,1 pouces d’un côté et l’iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces de l’autre. Mobile Fun n’avait pas de factice pour l’iPhone 12 Max, mais en ce qui concerne la taille et le design, il est analogue à l’iPhone 12 Pro de toute façon.

Bien sûr, les tailles d’écran de nos jours ne disent pas grand-chose sur les tailles réelles, alors la comparaison de l’iPhone 12 avec l’iPhone SE 2016 et l’iPhone SE 2020 montre à quel point il se situe entre les deux en matière de taille. La comparaison avec les modèles de l’iPhone SE était intentionnelle, car elle met en évidence à quel point l’iPhone 12 est proche du modèle 2016, moins cher.

On y retrouve notamment les bords plats. Selon le fabricant d’accessoires, la raison de ce revirement est que les gens ont trouvé les bords plats plus faciles et plus confortables à tenir que les bords arrondis.

Cependant, hormis cela, il n’y a pas d’autres changements importants dans la conception de l’iPhone 12, y compris le port Lightning toujours présent.

De la 5G pour tous

La façon dont sont disposées les doubles caméras de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Max et les triples caméras des deux modèles d’iPhone 12 Pro fait encore l’objet de nombreuses spéculations.

Au-delà des apparences, l’iPhone 12 se vantera en interne de certains des plus grands changements qu’Apple ait jamais apportés à ses smartphones, comme l’adoption de la technologie 5G. Il y a aussi le processeur Apple A14, la première puce grand public à utiliser un procédé de fabrication en 5 nm. Si une nouvelle fuite est également exacte, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max franchiront également la barrière de la mémoire vive pour offrir 6 Go de RAM à l’intérieur.