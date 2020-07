Apple a vendu 10 millions d’unités d’iPhone SE (2020) au second trimestre

En avril dernier, Apple a lancé le très attendu iPhone SE de seconde génération, dont on parle beaucoup. Le smartphone d’Apple, d’une valeur de 489 euros, a été largement plébiscité. Après tout, le smartphone est équipé de composants phares, dont le processeur Apple A13 Bionic, pour presque la moitié du prix de son modèle phare, l’iPhone 11.

Alors qu’il était évident dès le départ que l’iPhone SE 2020 serait un succès, nous avons maintenant un chiffre réel pour l’accompagner. Selon un rapport, le géant Cupertino a vendu 10 millions d’unités d’iPhone SE 2020 au cours du deuxième trimestre de cette année. Le rapport, publié par le Taiwan Economic Daily, souligne que le chiffre de 10 millions est impressionnant, car le smartphone a été lancé pendant la pandémie de coronavirus.

À 489 euros, et avec un design analogue à celui de l’iPhone 8, l’iPhone SE était le pari parfait pour tous ceux qui voulaient essayer l’iPhone sans payer l’énorme somme qu’Apple réclame habituellement pour ses smartphones. C’est sans doute une des raisons majeures du type de ventes qu’Apple a enregistrées pour l’iPhone SE.

De plus, des rapports suggèrent qu’Apple travaille sur un autre iPhone abordable. Cette fois-ci, en dessous de 300 dollars. On s’attend à ce qu’Apple lance un tel iPhone l’année prochaine. Néanmoins, il n’est pas encore confirmé qu’il fera partie de la série d’iPhone SE. Mais, le rapport indique que le smartphone sera toujours alimenté par le processeur A13 d’Apple.

Personnellement, il me semble un peu improbable qu’Apple aille beaucoup plus loin en termes d’iPhone à bas prix. Cependant, si c’est le cas, cela peut être un gros problème pour les fabricants d’Android qui régissent actuellement le segment des smartphones à bas prix.

Apple va poursuivre le lancement d’iPhone moins cher ?

Pour rappel, l’iPhone SE 2020 est doté d’un écran HD Retina de 4,7 pouces et prend en charge la lecture Dolby Vision et HDR10. Il est également doté d’une rétroaction haptique pour les actions rapides. Sous le capot, il est alimenté par le processeur Apple A13 et dispose d’options de stockage de 64, 128 et 256 Go.

Pour la photo, il y a un capteur photo de 12 mégapixels avec une ouverture f/1,8 qui, selon Apple, est le meilleur système à une seule caméra jamais installé dans un iPhone. Il peut également prendre des photos de portraits avec la caméra autonome de 7 mégapixels en façade, et le smartphone peut également enregistrer des vidéos en 4K à 60 fps.