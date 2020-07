Microsoft pourrait insérer Bing dans les menus contextuels d’Android avec Outlook

Bing de Microsoft est sans doute le moins aimé du monde des moteurs de recherche, mais la société n’a pas l’intention de lâcher prise. Dans une tentative désespérée d’augmenter le nombre d’utilisateurs et de faire en sorte que des utilisateurs commencent à utiliser son moteur de recherche, Microsoft aurait fait passer le service en douce par ses autres applications.

Comme l’ont fait remarquer les utilisateurs du forum d’assistance de Google et de Reddit, Microsoft ajoute un raccourci « Recherche Bing » dans son application Outlook sur Android. Notamment, cela se produit même si l’on n’a pas installé l’application Bing. Bien que Microsoft ait des applications distinctes comme Office, Outlook et d’autres, ce qu’elle vend en réalité est une suite, ou plutôt un écosystème. Ces applications et services sont tous reliés entre eux d’une manière ou d’une autre, mais vous ne vous attendez certainement pas à ce qu’une application installe la fonctionnalité d’une autre application, à moins que vous n’ayez explicitement installé cette dernière.

C’est précisément la raison pour laquelle les utilisateurs ont été surpris de voir une option de recherche Bing lorsqu’ils ont fait apparaître le menu contextuel lorsque vous appuyez longuement sur un texte alors qu’ils n’ont jamais installé l’application Bing du tout.

De plus, Microsoft n’a pas limité ce comportement aux recherches effectuées sur l’application Outlook. Au lieu de cela, la société a apparemment permis d’apparaître sur toutes les sélections de texte en exploitant l’API de sélection de texte qui a été introduite avec Android Marshmallow.

Certains utilisateurs ont réussi à supprimer l’option de recherche Bing en réinstallant l’application Outlook. Par conséquent, si vous voyez l’option et que vous vous demandez comment vous en débarrasser, c’est quelque chose que vous pourriez essayer.

Une utilisation trompeuse

Bien que cela puisse être acceptable si cela n’était arrivé qu’aux utilisateurs ayant installé l’application Bing, pousser la fonctionnalité à travers une application de messagerie comme Outlook n’est pas une chose à laquelle les utilisateurs s’attendent.

Cela dit, Microsoft n’est pas nouvelle dans la promotion de ses applications et services par des méthodes douteuses et la société est passée par de telles pratiques par le passé. Bien que j’apprécie grandement les applications de Microsoft sur Android, forcer les gens à utiliser des fonctionnalités auxquelles ils n’ont pas souscrit ne fait que ruiner la réputation et la bonne volonté de l’entreprise.