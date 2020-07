Microsoft aurait retardé le lancement du Surface Duo, mais il est toujours attendu cet été

Microsoft a d’abord dévoilé le Surface Duo à double écran à l’automne 2019, en promettant de le commercialiser pour la fin de l’année 2020. Cependant, des personnes connaissant bien le sujet ont récemment révélé que le développement du Surface Duo a progressé plus rapidement que prévu et que l’appareil est en fait prêt à être mis en service, Microsoft prévoyant de l’annoncer officiellement avant que Samsung ne lève le voile sur la nouvelle génération du Galaxy Fold le 5 août.

Et pourtant, il s’avère que Microsoft a décidé de retarder le Surface Duo et de ne pas le mettre sur le marché aussi rapidement. En d’autres termes, il est toujours censé être lancé cet été, ce qui est encore plus tôt que ce qui avait été annoncé à l’origine, mais une annonce en juillet est maintenant plutôt improbable.

Cette information provient de Zac Bowden, une source qui relaie de nombreuses informations concernant la firme américaine. Mais pour l’instant, aucune information n’est disponible sur les raisons pour lesquelles le Surface Duo a été repoussé.

Bien sûr, on peut toujours spéculer sur les raisons de ce retard, et une explication possible pourrait être un problème de dernière minute que Microsoft a découvert sur le Surface Duo.

Mais en même temps, il est possible que Microsoft s’efforce de répondre à certaines des critiques formulées par de nombreuses personnes sur le Surface Duo, notamment en ce qui concerne les spécifications du matériel.

Update on Surface Duo schedule: MS has pushed back internal plans to launch the device later this month. Sounds like it'll still happen sometime this summer, just later than originally planned. — Zac Bowden (@zacbowden) July 13, 2020

La raison du retard n’a pas été révélée

Par exemple, on pensait que le Surface Duo serait livré avec un processeur Snapdragon de la génération précédente, ce qui ne correspond manifestement pas à la traditionnelle stratégie de Microsoft qui se résume à lancer des appareils haut de gamme et innovants.

Pour rappel, le Surface Duo est le premier appareil Android de Microsoft, et la société qui en retarde le lancement est la preuve vivante qu’elle ne veut pas précipiter les choses. Et cela ne peut être qu’une bonne nouvelle, car Microsoft a absolument besoin de ce Surface Duo, d’autant plus qu’il s’agit du tout premier appareil Android de marque Microsoft.