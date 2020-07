Les batteries de l’iPhone 12 pourraient être plus petites que celles de l’iPhone 11

Les batteries de l'iPhone 12 pourraient être plus petites que celles de l'iPhone 11

Le lancement de la nouvelle génération d’iPhone d’Apple est prévu pour l’automne de cette année, et le principal fait marquant de cette année est l’ajout du support de la connectivité 5G sur tous les modèles. En outre, la firme basée à Cupertino lancera cette année quatre iPhone 12 différents et augmentera la taille de l’écran des successeurs directs de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max.

Donc, en théorie, l’ajout de la 5G et d’autres caractéristiques clés, ainsi que des écrans plus grands, nécessiterait techniquement davantage de puissance, ce qui signifie que Apple n’a pas d’autre choix que de proposer des batteries plus grandes sur l’iPhone 12.

Or, il s’avère qu’Apple ne le fera pas, car de nouvelles informations divulguées par MySmartPrice révèlent que l’iPhone 12 pourrait en fait être équipé de batteries plus petites que celles de la série iPhone 11. Plus précisément, l’iPhone 12 Pro de 6,1 pouces, qui est un successeur direct de l’iPhone 11 Pro, sera équipé d’une batterie d’une capacité de 2 775 mAh. Le modèle actuel utilise une batterie d’une capacité de 3 046 mAh, ce qui représente une baisse importante.

En même temps, il est probable que l’iPhone 12 Pro Max, qui sera doté d’un écran de 6,7 pouces, sera alimenté par une batterie de 3 687 mAh, tandis que l’iPhone Pro Max, le modèle qu’il remplace, est doté d’une batterie de 3 969 mAh. Là encore, il s’agit d’une diminution massive, il reste donc à voir comment cela se traduit en autonomie réelle par charge.

Une bonne nouvelle pour Samsung ?

Selon la source liée, ce sont les spécifications de la batterie des nouveaux iPhone 12 :

iPhone 12 (5,4 pouces) — A2471 – 2 227 mAh

iPhone 12 Max (6,1 pouces) — A2431 – 2 775 mAh

iPhone 12 Pro (6,1 pouces)—A2431 – 2,775 mAh

iPhone 12 Pro Max (6,7 pouces)—A2466 – 3,687 mAh

Ces batteries plus petites sur les nouveaux iPhone sont une bonne nouvelle pour Samsung. La société sud-coréenne travaille dur pour augmenter la capacité des batteries de tous ses modèles et, récemment, on a découvert que Samsung est prêt à se lancer dans la fabrication de tablettes à cet égard.

L’entreprise pourrait équiper ses smartphones d’une batterie de 7 000 mAh, et il est possible que les gammes Galaxy S et Galaxy Note soient elles aussi massivement améliorées. À titre de comparaison, le Galaxy S20 Ultra 5G est équipé d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh et d’un chargeur rapide de 45 W.