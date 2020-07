Les écouteurs Pixel Buds (2020) de Google sont enfin disponibles en France

Il est presque ironique de constater qu’au moment même où OnePlus annonce ses nouveaux écouteurs véritablement sans fil, Google fait une annonce qui lui vole un peu la vedette. Bien sûr, nous ne savons rien des écouteurs sans fil de OnePlus, ni de ses caractéristiques, ni surtout de son prix, mais simplement qu’ils existent et qu’ils arriveront avec le OnePlus Nord la semaine prochaine !

Mais alors que l’attention était portée sur ces derniers, Google a attiré la foule en indiquant que ses Pixel Buds de seconde génération sont maintenant disponibles dans 9 pays supplémentaires, dont la France. Mais, il pourrait bien être plus onéreux que les futurs OnePlus Buds.

Les Pixel Buds sont sans aucun doute la tentative de Google de compléter son écosystème de matériel mobile pour rivaliser avec les iPhone d’Apple. Mais là où Apple utilise ses services, les Pixel Buds ont naturellement offert des exclusivités à Google, comme une intégration plus étroite avec Google Assistant et Google Traduction. Il s’agit, dans une certaine mesure, des premiers écouteurs pour les utilisateurs avides d’Android.

Bien que les Pixel Buds puissent avoir quelques avantages, ils étaient malheureusement hors de portée pour tous ceux vivant en dehors des États-Unis. Près de trois mois se sont écoulés depuis son lancement et ce n’est que maintenant que la seconde génération de Pixel Buds fait son apparition sur d’autres marchés.

Même encore, ils sont encore limités à 9 pays seulement, dont l’Australie, le Canada, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, Singapour, l’Espagne, le Royaume-Uni et la France.

Un seul coloris : le blanc

Les options de couleurs disponibles sont également limitées. Pour l’instant, seule la variante Clearly White est disponible à l’achat sur tous ces marchés. Google promet que d’autres couleurs seront bientôt disponibles et, espérons-le, cela signifie que Oh So Orange, Quite Mind, et Almost Black seront bientôt lancés sur le marché français. Soit cela, soit elle annoncera d’autres options de couleurs que nous ne pouvons même pas encore acheter.

En ce qui concerne le design, le châssis plus large des Pixel Buds (2020) dément sa sensation de légèreté. Bien qu’il constitue une bonne interface pour Google Assistant, ses qualités audio sont plutôt louables. En outre, Google a inclus des haut-parleurs dynamiques de 12 mm et une résistance à la sueur et à l’eau (IPX4). Deux microphones à formation de faisceau dans chaque écouteur fonctionnent conjointement pour supprimer les bruits de fond, tandis qu’un accéléromètre vocal détecte la parole grâce aux vibrations de votre mâchoire. Des capteurs de proximité IR détectent la présence des écouteurs dans l’oreille pour une lecture/pause automatique.

Cependant, le plus grand défaut est peut-être le prix de 199 euros, qui le place au même niveau que les AirPods d’Apple, mais qui permet à d’autres, comme les Galaxy Buds+ et peut-être les futurs OnePlus Buds d’être des options plus attrayantes.