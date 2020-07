Les rendus du prétendu Pixel 5 XL apportent une réelle confusion

Le Pixel 4a est toujours absent. Le Pixel 5 est censé être encore à un stade précoce de conception et de développement. Étant donné cette situation, il n’est pas vraiment surprenant que des rumeurs non corroborées et des fuites surgissent ici et là.

Bien que le sort du Pixel 4 a XL ait été en grande partie scellé, un Pixel 5 XL haut de gamme devrait encore faire son apparition dans le courant de l’année. Sauf qu’il n’est peut-être pas premium en tout point, et que certaines « caractéristiques » incluses dans ces rendus soulèvent autant de questions que les récents rendus du Pixel 5.

Le fait que les rendus Pixel 5 XL ressemblent exactement aux rendus Pixel 5 n’est pas vraiment surprenant. Bien sûr, il est à la hauteur de son nom XL en étant légèrement plus large que le Pixel 5. Mais en le comparant à l’iPhone 11 Pro Max, Pigtou affirme que le plus gros smartphone de Google sera en fait plus court, mais aussi plus épais, ce que l’on n’associe pas souvent aux smartphones haut de gamme.

Et puis, il y a l’affirmation selon laquelle l’arrière du smartphone sera en plastique, ce qui est vraiment étrange pour un smartphone très onéreux depuis deux ou trois ans. Surtout quand on pense que le Pixel 5 a du verre à l’arrière… Une autre différence étrange est que les rendus montrent une prise casque de 3,5 mm en haut, ce que l’on ne retrouve pas dans les rendus du Pixel 5 et de pratiquement tous les smartphones Pixel sauf le premier et le Pixel 3a.

Des rendus complètement faux ?

Malgré l’absence d’une conception premium, la fuite affirme que le Pixel 5 XL utilisera au moins un Snapdragon 865, contre le Snapdragon 765 du Pixel 5, selon la rumeur. Aucun mot encore sur les caméras, bien qu’il semble avoir le même ensemble à l’arrière que le Pixel 4 XL. Et, oui, il y a un capteur d’empreintes digitales là encore, ce qui ne fait qu’ajouter à la confusion.

Étant donné que de nombreuses sources affirment que le Pixel 5 est toujours en développement, il est difficile de se fier à ces nouvelles images. Cependant, si elles sont vraies, ce serait quelque peu décevant pour ce qui devrait être le premier smartphone haut de gamme d’Android.