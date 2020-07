Samsung pourrait cesser d’offrir des chargeurs pour les nouveaux smartphones comme Apple

Un rapport qui a fait le tour du monde il y a quelques semaines a pris le monde de la technologie par surprise : Apple envisage de vendre l’iPhone 12 sans chargeur dans la boîte pour tenter de maintenir le prix à un niveau inférieur.

Et si cette décision peut sembler surprenante au premier abord, elle est peut-être tout à fait logique : de nombreuses personnes possèdent déjà un chargeur compatible avec les nouveaux iPhone, et celles qui n’en ont pas peuvent encore en acheter un séparément.

Et, il semblerait que Samsung soit elle-même fan de cette stratégie, c’est pourquoi la société sud-coréenne envisage maintenant une approche analogue pour ses futurs smartphones phares, à savoir ne pas inclure de chargeur dans les boîtes des smartphones.

Un rapport dans les médias sud-coréens révèle que Samsung se penche actuellement sur la question, bien qu’une décision de retirer le chargeur des nouvelles boîtes de smartphones n’a pas encore été prise. Autrement dit, la boîte de votre prochain smartphone Samsung sera peut-être plus légère, plus petite et contiendra moins de choses à l’intérieur.

Samsung explore ce changement surprenant pour la même raison qu’Apple. Le fait de ne pas associer un chargeur à ses flagships pourrait en fait contribuer à rendre ces appareils plus abordables, et Samsung espère probablement que la plupart des gens possèdent déjà un chargeur. Les smartphones sont sur le marché depuis plus de dix ans maintenant et, bien qu’il y ait eu des évolutions majeures en matière de vitesse et de capacité, les exigences de base auxquelles les smartphones doivent répondre ont peu changé. Il existe déjà des milliers de chargeurs sur le marché, même si l’on ne tient pas compte de ceux qui sont fournis avec les smartphones eux-mêmes. Samsung pense donc qu’exclure ce composant essentiel maintenant que tout le monde a un chargeur qui traîne quelque part.

Un différence notable par rapport à Apple

Par rapport à Apple, dont les iPhone utilisent le connecteur Lightning propriétaire, la gamme de smartphones Samsung utilise presque exclusivement le port USB Type-C pour la charge et les transferts de données. Par rapport au Lightning, l’USB Type-C est un connecteur plus largement adopté, de sorte que techniquement, les nouveaux acheteurs de smartphones Samsung pourraient recharger ces appareils en utilisant des chargeurs d’autres ordinateurs ou tablettes.

La bonne nouvelle est que le Galaxy Note 20, qui est la prochaine grande révélation de la société, ne sera pas livré avec un changement massif à cet égard, et on retrouvera donc un chargeur dans la boîte. Si un tel plan obtient le feu vert, attendez-vous à ce qu’il entre en vigueur avec la sortie du Galaxy S21 au printemps de l’année prochaine.