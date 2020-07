Android 11 sera probablement lancé le 8 septembre 2020

Hier, Google a organisé son « » Hey Google » Smart Home Summit”, destiné aux développeurs de matériel. Bien que la plupart des nouvelles du sommet concernent les nouvelles fonctionnalités des appareils équipés de Google Assistant, les gens de Android Police ont remarqué qu’à un moment donné pendant l’événement, les présentateurs ont mentionné une date de lancement du système d’exploitation Android 11 de Google.

Tout en encourageant les développeurs à s’assurer qu’ils sont prêts pour le lancement d’Android 11, les représentants de Google ont déclaré « nous le lancerons partout le 8 septembre », et au cas où vous penseriez que cela pourrait être un lapsus, une diapositive de présentation intitulée « Liste de contrôle pour le lancement d’Android 11 le 8 septembre » a été affichée au même moment.

La date n’est pas une grande surprise. Google ayant martelé pendant des mois qu’Android 11 serait lancé cet automne. Maintenant, nous avons juste un calendrier un peu plus précis.

Il est probablement préférable de considérer le 8 septembre comme un objectif plutôt que comme une date ferme. Cette date de lancement peut changer, et elle pourrait très bien être repoussée en raison des retards qui se sont accumulés ces derniers mois à cause du COVID-19. Mais, il y a de fortes chances que nous soyons proches de la date de lancement du nouvel OS.

Encore quelques bêtas

Nous pouvons probablement nous attendre à au moins deux autres versions bêta avant qu’Android 11 ne devienne stable. Et si Google rencontre des bugs flagrants pendant ces bêta-tests, la société pourrait freiner et s’assurer que tous les problèmes sont résolus avant la fin du 11e anniversaire d’Android.

Les nouvelles fonctionnalités d’Android 11 devraient inclure une nouvelle section de conversation dans les notifications, la prise en charge des bulles de chat et de messagerie qui vous permettent de revenir à une conversation à partir de n’importe quel écran, la prise en charge de l’accès aux commandes des appareils de la maison connectée en appuyant longuement sur le bouton d’alimentation, et de nouvelles fonctionnalités de confidentialité et de sécurité, entre autres.