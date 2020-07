Microsoft introduit aujourd’hui de grandes mises à jour pour Microsoft Teams. Microsoft a déployé le mode « Together » pour Teams dans le but d’améliorer considérablement la vidéoconférence. Elle travaille sur ce mode pour Teams depuis le début de la pandémie liée au COVID-19.

La distance sociale et le télétravail étant devenus la norme, les outils de vidéoconférence et de communication sont devenus des éléments essentiels pour les particuliers comme pour les entreprises. Que les équipes d’entreprise restent en contact, que les écoles organisent des services ou que les individus restent en contact avec leur famille et leurs amis, Teams, Zoom, FaceTime, Skype et d’autres sont devenus des piliers de notre vie de tous les jours.

Dans le même temps, la fatigue de la vidéo a fait des ravages, et de nombreux rapports font état de vidéoconférences épuisantes pour les utilisateurs. Microsoft a entrepris de remédier à cette situation avec son nouveau mode Together.

Ce mode utilise la technologie d’intelligence artificielle pour créer l’illusion que tout le monde est réuni au même endroit. Cela crée une expérience beaucoup plus familière et confortable, par opposition à la disposition traditionnelle en grille. En effet, il est conçu pour créer un avatar virtuel en direct de vous-même qui est censé vous aider à mieux participer aux réunions. Microsoft utilise l’IA pour segmenter votre visage et vos épaules et vous placer, vous et vos collègues, dans un espace virtuel. Cet espace peut être une salle de réunion, un café ou d’autres lieux où vous vous réunissez normalement en face à face.

Le résultat final est une expérience plus engageante « en vous aidant à vous concentrer sur le visage et le langage corporel des autres et en vous permettant de mieux saisir les indices non verbaux qui sont si importants dans l’interaction humaine. C’est idéal pour les réunions dans lesquelles plusieurs personnes vont prendre la parole, comme les brainstormings ou les tables rondes, car cela permet aux participants de comprendre plus facilement qui parle ».

Microsoft est en train de déployer ce nouveau mode « Together » dans Teams et il sera disponible pour tous les utilisateurs en août. Il débutera d’abord avec une vue de l’auditorium, mais Microsoft travaille sur d’autres vues qui arriveront dans le futur.

D’autres améliorations

Parallèlement au mode « Together », Microsoft lance également une vue dynamique pour Teams. Elle est conçue pour permettre aux gens de partager dynamiquement du contenu côte à côte avec les participants. Ce mode semble très utile si vous faites une présentation avec un groupe de collègues et que vous souhaitez que votre diaporama soit placé sur un côté et que la vidéo de certains membres de l’équipe soit affichée à côté de tous les participants à la réunion.

Microsoft ajoute également des filtres vidéo et des réactions en direct dans Microsoft Teams. Vous pouvez utiliser les filtres pour ajuster les niveaux d’éclairage ou adoucir la mise au point de la caméra pour améliorer votre webcam dans Teams. Les réactions en direct permettront aux participants de réagir avec un emoji pendant les réunions qui s’afficheront pour tout le monde.

Les réunions dans Teams vont également bientôt s’élargir pour accueillir jusqu’à 1 000 participants et même jusqu’à 20 000 si des personnes se joignent à elles pour regarder une présentation ou une discussion. C’est un grand saut qui permettra à un certain nombre d’entreprises de gérer les appels de tous les participants par l’intermédiaire de Teams. Microsoft ajoutera également des transcriptions en direct à Teams dans le courant de l’année, ainsi que la possibilité de traduire les sous-titres en direct pour que chacun puisse suivre une réunion qui se déroule dans une autre langue.

Microsoft Teams Display

Si tout cela ne suffisait pas pour Teams, l’intégration de Cortana arrive même bientôt dans la version mobile de l’application. Vous pourrez demander à Cortana de passer un appel, de participer à des réunions, de partager des fichiers avec des collègues, ou même d’envoyer des messages de chat.

Plus intéressante encore, peut-être, est l’annonce par la société d’une nouvelle catégorie d’appareils conçus uniquement pour les réunions virtuelles. En commençant par le Lenovo ThinkSmart View, Microsoft Teams Display offrira une solution tout-en-un pour tous vos besoins en matière de vidéoconférence dans un appareil dédié qui vous laisse libre d’utiliser votre ordinateur même au milieu d’un appel.

Ces appareils dédiés à Teams comprendront un écran tactile et une expérience mains libres à l’aide Cortana. Le ThinkSmart View de Lenovo sera l’un des premiers Microsoft Teams Display, et il ressemble aux Smart Displays actuels de la société, alimentés par Google Assistant.



La plupart de ces nouvelles fonctionnalités de Microsoft Teams arriveront dans l’application dans le courant de l’année. La pandémie ne devant pas prendre fin immédiatement, des améliorations comme celle-ci contribueront grandement à aider les gens à rester productifs et connectés.