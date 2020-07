Google a posté une photo du Pixel 4a sur sa boutique

Où se trouve le Pixel 4a de Google ? Il se trouve sur la boutique en ligne de l’entreprise. Google semble avoir publié par erreur une image du Pixel 4a sur sa boutique canadienne. Le texte dit « Nest Wifi », mais ce n’est pas un… Nest Wifi. Le smartphone a déjà fait l’objet de nombreuses fuites ces derniers mois, mais il s’agit d’un rendu marketing officiel provenant de Google — et cela suggère que le Pixel 4a pourrait enfin arriver dans un proche avenir.

Notez également que l’écran porte la date du 12 mai, ce qui confirme assez clairement que Google avait initialement prévu de lancer le Pixel 4a lors de sa conférence annuelle des développeurs avant qu’elle ne soit annulée en raison de la pandémie liée au COVID-19.

Le Pixel 4a a un aspect extrêmement analogue au Pixel 4. Le Pixel 4 a vu sur la photo à une finition noire mate avec un bouton d’alimentation bleu clair et la grande découpe de la caméra que nous avons vu dans de précédentes fuites. Cependant, il n’y a qu’un seul capteur photo à l’intérieur de ce bloc carré. Heureusement, la prise jack est toujours là, sur la tranche supérieure. Le smartphone serait passé par la Commission fédérale des communications le mois dernier, un autre signe que sa sortie se rapproche.

Le Pixel 4a de Google innove sur le plan de la conception de la face avant, avec la grille de haut-parleur située au-dessus de l’écran. C’est un pas en avant par rapport à ce qui est livré avec le Pixel 4, mais il n’est pas nécessairement plus puissant — il faudra attendre de voir !

Un modèle 5G plus tard ?

Si le Pixel 4a est livré avec un processeur Snapdragon 730, une batterie d’une capacité de 3 080 mAh et 6 Go de RAM, ainsi qu’un stockage interne de 128 Go, on peut s’attendre à un prix d’environ 400 dollars. Cela semble correspondre au produit créé par Google avec le Pixel 3a.

Lorsqu’il sera enfin mis en vente, le Pixel 4a devrait être suivi par le Pixel 5 dans le courant de l’année. Une version compatible 5G du Pixel 4 a également été découverte dans le code de l’application de recherche de Google la semaine dernière. Mais, il semble que Google pourrait abandonner un potentiel Pixel 5 XL et s’en tenir à une seule taille, comme le Pixel 4a.