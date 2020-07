Le Galaxy Note 20 Ultra se montre dans quelques clichés

Dans moins d’un mois, Samsung va faire son plus gros pari en ce qui concerne son activité mobile. En réponse à la faiblesse des ventes du Galaxy S20 au cours du premier semestre, Samsung devrait lever le voile sur tous ses smartphones haut de gamme restants au cours des trois prochains mois.

Bien sûr, le Galaxy Note 20 sera le premier à être vendu et nous recevons maintenant les dernières informations avant qu’il arrive sur le marché, y compris les premières photos de prise en main de ce qui est censé être le Galaxy Note 20 Ultra.

Une grande partie des caractéristiques et de la conception du Galaxy Note 20 et de son grand frère ont déjà fait l’objet de fuites, mais c’est toujours différent de la voir dans la vraie vie. La partie la plus visible de ce design est sans aucun doute la bosse de la caméra qui est presque aussi grande que celle du Galaxy S20 Ultra mais qui ressemble plus au Galaxy S20+ en apparence et au Galaxy S20 en nombre de capteurs.

Jimmy Is Promo a également des photos de l’avant du smartphone, confirmant les bords encore incurvés et la découpe plus petite du trou au milieu de l’écran pour la caméra frontale. Une chose que l’utilisateur de Twitter remarque, c’est que l’emplacement du stylet S Pen ainsi que le haut-parleur du bas se sont tous deux déplacés vers le côté gauche du port de chargement.

Malheureusement, il n’y a toujours pas de prise pour les écouteurs à cet endroit.

De la 4G et de la 5G ?

Si vous êtes très excité par l’arrivée de la dernière phablette de Samsung, vous n’aurez pas à attendre longtemps. Alors que l’événement « Samsung Unpacked » serait prévu pour le 5 août, les médias coréens affirment que la date de lancement est fixée peu de temps après, le 21 août. Il faut espérer que la disponibilité en France se fera à la même date ou au moins peu de temps après.

Curieusement, ce même rapport indique que les principaux fabricants de smartphones comme Samsung, LG et Apple ne lanceront que des smartphones 5G dans le pays, dans un effort concerté pour faire connaître et adopter la 5G sur le marché. La connectivité 4G LTE est poussée sur les smartphones de milieu de gamme, ce qui pourrait, en retour, augmenter les ventes de ce niveau.