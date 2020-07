Le développement du Pixel 5 est toujours en cours malgré les fuites

Le Pixel 4a est terriblement retardé et, si les choses se passent comme prévu et envisagé, le Pixel 5 pourrait même arriver beaucoup plus tard que d’habitude. Soit cela, soit les deux smartphones seront lancés côte à côte, ce qui est une situation tout aussi étrange.

Il y a eu très peu de fuites concernant le Pixel 5, à l’exception de ses caractéristiques controversées. Les révélations sur ce que l’on prétend être le Pixel 5 et sa nature douteuse ont suscité des discussions sur la situation plutôt incertaine dans laquelle se trouve actuellement le développement dudit smartphone.

Jusqu’à présent, Google a systématiquement lancé ses smartphones Pixel en octobre, mais a rompu avec ce schéma en lançant le Pixel 3a en mai de l’année dernière. En mai, le Pixel 4a aurait également dû faire ses débuts, mais à cause du COVID-19, il semble avoir été repoussé jusqu’au troisième trimestre de cette année. Le Pixel 5 est peut-être lui aussi retardé, mais il n’y a pas que le coronavirus à blâmer.

Des sources mettent maintenant en doute les rendus récemment publiés du Pixel 5 qui ressemble exactement au Pixel 4, juste avec une caméra frontale logée dans l’écran. Ce n’est pas seulement parce que cela semble trop incroyable pour être vrai, mais parce qu’ils pensent que l’état actuel du développement du Pixel 5 est chaotique.

La pandémie a non seulement jeté le chaos dans les calendriers de lancement, mais elle a également compliqué les processus établis. Les choses sont encore plus difficiles lorsqu’il s’agit de concevoir du matériel, comme le confirmera sans doute Apple.

Encore dans une phase de planification

Mais alors qu’Apple a déjà atteint au moins sa phase de test de vérification technique, Google serait encore dans sa phase de planification du Pixel 5.

Le futur smartphone haut de gamme de Google ne serait pas aussi haut de gamme en ce qui concerne la puce Snapdragon 768 5G. Il n’y aura pas non plus de technologie radar Soli pour ses commandes gestuelles. Toutefois, à ce jour, même ces derniers détails pourraient encore être modifiés, ce qui signifie que la conception finale est probablement la dernière chose à laquelle la firme pense pour l’instant.