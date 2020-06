Le OnePlus Nord va se vanter d’une caméra frontale à double capteur

OnePlus a officiellement confirmé son intention de lancer son smartphone de milieu de gamme, peut-être le OnePlus Nord, d’abord en Inde et en Europe en début de semaine. Un nouveau rapport de Android Central révèle que le OnePlus Nord serait équipé de deux caméras en façade.

Selon le rapport, qui cite une source interne, l’appareil sera équipé d’une double caméra frontale composée d’un capteur de 32 mégapixels et un autre de 8 mégapixels. Le rapport suggère que OnePlus a finalisé les deux caméras pour le Nord. De plus, l’entreprise pourrait placer la découpe de la caméra dans le coin supérieur gauche du combiné.

La source Max J. a également réitéré l’information. Vous vous souvenez peut-être des prétendus rendus du OnePlus 8 Lite que Onleaks a révélé en décembre dernier. Selon Max, il s’agissait d’un prototype, que OnePlus a finalement abandonné.

Si l’on en croit les fuites et les rumeurs jusqu’à présent, le OnePlus Nord (anciennement connu comme le OnePlus Z) sera équipé du chipset Snapdragon 765 G. Le smartphone sera probablement doté d’un écran AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il pourrait également être équipé de quatre caméras à l’arrière et d’une charge rapide pouvant atteindre 30 W.

I can confirm the post by @AndroidCentral. The device doesn’t have a single punch hole as leaked earlier by @OnLeaks but features a dual punch hole in the top left corner.

The device by @OnLeaks was an early prototype but was canceled after all.

Via. https://t.co/cRrnBOJfdm pic.twitter.com/tWX9azY3PQ

