Le Surface Laptop 4 pourrait être alimenté par le processeur AMD Ryzen 7 4800U

Il semble que l’empire du géant des processeurs, Intel, soit à nouveau assiégé. Des failles matérielles critiques aux prochains Mac dotés d’une puce ARM conçue par Apple, Intel est lentement mais sûrement contraint d’accepter un avenir où elle devra côtoyer ses rivaux sur tous les fronts. Même son partenaire de longue date, Microsoft, se rapproche de AMD, pour la gamme Surface Laptop de ce dernier. Ce n’est probablement pas si surprenant étant donné la popularité apparente du Surface Laptop 3 doté d’une puce AMD.

En effet, Microsoft a récemment lancé ses premiers ordinateurs portables Surface Laptop équipés d’un processeur AMD, et de nouveaux développements suggèrent maintenant que d’autres sont en cours. La raison de cette spéculation est un appareil Microsoft non identifié qui a récemment fait son apparition sur 3DMark.

Cet appareil, que l’on pense être une variante du Surface Laptop 4, est alimenté par le processeur Ryzen 7 4800U d’AMD. La puce a été annoncée au CES 2020 en janvier comme faisant partie de la toute nouvelle gamme Ryzen 4000.

Comme le montre la capture d’écran ci-dessous, le processeur de l’appareil non identifié semble être cadencé à 4,21 GHz. Le processeur Ryzen 7 4800U est un processeur à octa-core avec 16 threads. Il s’agit d’une puce de 7 nm qui offre des vitesses d’horloge comprises entre 1,8 GHz et 4,2 GHz. Le processeur est spécialement conçu pour les ultra-portables et autres appareils légers similaires et a un TDP de 15 W. Il est également doté d’une gestion thermique améliorée pour une meilleure efficacité.

Entre-temps, Microsoft testerait également d’autres puces AMD pour le Surface Laptop 4. Comme le montre la capture d’écran ci-dessous, un autre produit inconnu de Microsoft a récemment été repéré sur 3DMark avec le Ryzen 5 4500U cadencé à 2,3 GHz. Le 4500U est une puce hexa-core avec des vitesses d’horloge allant jusqu’à 4 GHz.

Un précédent avec le Surface Laptop 3

Il est à noter que Microsoft a lancé plusieurs modèles de Surface Laptop 3 alimentés par des puces AMD après s’être associé à Intel pour les gammes de première et seconde générations. Le Surface Laptop 3 de 15 pouces est proposé dans plusieurs configurations. Il a de multiples variantes alimentées par les processeurs Ryzen 5 3580U et Ryzen 7 3780U. Cependant, les nouvelles puces AMD sont plus rapides et plus efficaces. Espérons donc que les prochains appareils seront plus performants que leurs prédécesseurs.

Contrairement à Apple, qui est sur le point d’abandonner Intel pour ses propres processeurs ARM, il est peu probable que Microsoft favorise un seul fabricant de processeurs plutôt qu’un autre. Cependant, il est à espérer que la popularité des Surface Laptop équipés de processeurs AMD pourrait donner à Microsoft plus de confiance pour proposer les mêmes choix pour ses autres ordinateurs Surface, en particulier le Surface Book 2-en-1.