Décevant, le Galaxy Note 20 aurait un simple écran full HD à 60 Hz

Samsung devrait dévoiler le Galaxy Note 20 ainsi que le Galaxy Fold 2 et le Galaxy Z Flip 5G le 5 août. Alors que nous sommes à deux mois de la date de lancement, il y a de mauvaises nouvelles pour les fans du géant sud-coréen et pour tous ceux qui prévoient d’acheter le Galaxy Note 20.

La célèbre source Ice Universe a tweeté que le Galaxy Note 20 de base est susceptible d’avoir un décevant taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cette nouvelle arrive à un moment où l’industrie des smartphones adopte un taux de rafraîchissement de 90 Hz comme norme, et pousse à un taux de rafraîchissement de 120 Hz et même plus avec des écrans de 240 Hz.

Bien que Ice Universe soit généralement assez précis en termes de fuites, la présence d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz sur le Galaxy Note 20 semble hallucinante, d’autant plus que toute la gamme Galaxy S20 dispose d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

L’auteur de l’article affirme même que la Galaxy Note 20 de base serait équivalente à une variante « Lite » du Galaxy Note 20 Ultra. En d’autres termes, Samsung pourrait faire des compromis en matière de spécifications afin de réduire les coûts.

Wide frame + flat screen + FHD resolution + 60Hz refresh rate.

It's a desperate specification.😑 — Ice universe (@UniverseIce) June 17, 2020

Le Galaxy Note 20, affirme la source, sera doté d’un écran plat avec une résolution full HD. Les rendus du Galaxy Note 20 qui ont fait l’objet d’une fuite le mois dernier laissent également entrevoir un écran plat dans l’appareil.

Un prix de départ plus bas ?

Si toutes ces rumeurs se vérifient, on peut s’attendre à ce que Samsung fixe le prix du Galaxy Note 20 à peu près au même niveau que le prix de départ du Galaxy S20, voire moins. Le Galaxy S20 commence à 909 euros, alors que le Galaxy Note 10 a été lancé l’année dernière à un prix de départ de 959 euros.

Bien qu’on ne peut pas confirmer si ces rumeurs sont authentiques, on peut espérer que Samsung ne lancera pas le Galaxy Note 20 avec un écran à 60 Hz. Si c’est le cas, il vaut mieux que son prix soit agressif pour survivre sur les marchés concurrentiels.