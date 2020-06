L’iPhone 12 Pro pourrait avoir une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une grosse batterie

La rumeur veut que l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max aient un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il y a maintenant plus de preuves de ces affirmations, car les deux appareils figurent sur une liste de smartphones qui devraient être lancés avec un tel taux de rafraîchissement cette année.

Cette liste a été fournie par Ross Young (PDG de Display Supply Chain Consultants et un divulgateur réputé). Il n’inclut pas l’iPhone 12 standard ou l’iPhone 12 Max — ce qui n’est pas surprenant puisqu’il s’agit de modèles plus basiques — mais il inclut d’autres smartphones inconnus à ce jour (du moins pas encore lancés), tels que le Huawei Mate 40 et, sans surprise, le Galaxy Fold 2 et le Galaxy Note 20 Plus/Ultra.

Évidemment, et comme toujours dans le cas de rumeurs, il est important de prendre cette fuite avec des pincettes. Mais, elle correspond à d’autres fuites, et Ross Young est une source d’information décente, surtout lorsqu’il s’agit d’écrans.

Mais ce n’est pas la seule nouvelle information sur l’iPhone 12. En effet, kuaibao.qq.com (un site d’information chinois) rapporte des informations sur les chaînes d’approvisionnement qui suggèrent que toute la gamme de smartphones sera plus fine que celle de l’iPhone 11, l’iPhone 12 Pro Max passant à 7,4 mm (contre 8,1 mm pour l’iPhone 11 Pro Max).

Le site ne dit pas exactement à quel point les autres modèles d’iPhone 12 seront minces, mais ajoute que la taille de la batterie de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max ne dépassera pas 4 400 mAh — bien que ce soit quand même une augmentation notable par rapport à leurs prédécesseurs, l’iPhone 11 Pro ayant une batterie d’une capacité 3 046 mAh et l’iPhone 11 Pro Max de 3 969 mAh.

Here is our list of 120Hz phones for 2020. Are we missing any? pic.twitter.com/Kr0UotSCNC — Ross Young (@DSCCRoss) June 15, 2020

De simples rumeurs

Une batterie plus grande et un châssis plus mince sont deux éléments de conception assez probables, donc cette information pourrait bien s’avérer correcte. Mais, comme dit plus haut, il faut prendre cette information avec des pincettes d’autant plus que cette source n’est pas celle dont nous avons tendance à entendre des rumeurs sur la gamme d’iPhone.

Nous devrions connaître la réalité dans quelques mois, puisque la gamme d’iPhone 12 devrait être annoncée en septembre.