Apple a peut-être résolu le problème de son chargeur sans fil AirPower

Apple a apparemment résolu l’un des principaux problèmes qui ont freiné le lancement du socle de charge sans fil AirPower. Suite aux travaux de recherche et de développement des ingénieurs d’Apple, le chargeur sans fil AirPower charge désormais l’Apple Watch en même temps que d’autres produits, selon Jon Prosser. L’incapacité d’Apple à faire fonctionner le chargeur avec l’Apple Watch serait l’une des raisons pour lesquelles il n’a pas encore été lancé.

Le tweet montre deux images, chacune avec une Apple Watch placée sur un tapis de charge AirPower mis à jour à côté d’un boîtier de charge des AirPods Pro, qui se charge également sans fil au même moment et qui suggère que les efforts d’Apple portent leurs fruits. Selon Prosser, ce prototype actuel, qui porte le nom de code C68, est le premier à correctement offrir le chargement de l’Apple Watch.

Pourquoi l’Apple Watch était-elle un problème avec le AirPower ? Apparemment, le système de charge propriétaire de l’Apple Watch est différent de celui utilisé par l’iPhone et les AirPods, et il s’est avéré difficile de les coupler ensemble. Prosser a précédemment tweeté qu’en essayant de charger tous les appareils ensemble, le tapis surchauffait souvent au point de prendre feu.

While working from home, engineers on Apple’s ‘Sharing and Proximity’ team are receiving prototype units of something called “C68“.

They are being asked work on software communication between devices for a “future product” that has an A11 inside to “dynamically manage heat”. pic.twitter.com/q4UvnF4ksx

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 10, 2020