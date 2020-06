Toujours plus : le Galaxy S30 pourrait être équipé de 6 caméras à l’arrière

Le Galaxy S30 aura fort à faire pour concurrencer l’iPhone 12, mais une nouvelle arme pourrait lui donner un avantage certain. Samsung avait breveté en décembre 2019 un « Appareil et méthode pour faire fonctionner plusieurs appareils photo pour la photographie numérique ». Publié la semaine dernière, le brevet révèle une caméra arrière dotée de 6 capteurs et d’un flash LED. Le site a pris le design et ses illustrations et a fait ses propres rendus, ce qui nous a permis de mieux comprendre comment cette caméra fonctionnerait.

La plupart des smartphones ont actuellement 4 caméras à l’arrière au maximum, bien qu’il y ait des exceptions comme le Nokia 9 PureView, le premier smartphone avec 5 caméras à l’arrière. Cependant, avec autant de caméras, il devient difficile d’installer tous les capteurs à l’arrière du smartphone. Dans le cas de ce brevet, il semble que Samsung a opté pour des caméras positionnées à l’horizontale, une conception analogue à celle qu’elle a utilisée sur la gamme Galaxy S10, sauf qu’elle a doublé le nombre de capteurs et la hauteur.

Le brevet a été repéré par LetsGoDigital, qui a également rendu quelques images pour avoir une meilleure idée de ce à quoi il faut s’attendre. Sur les 6 capteurs photo, 5 sont des objectifs grand-angles avec une longueur focale de 28 mm et un est un téléobjectif.

La configuration utilise apparemment des capteurs d’images inclinables, ce qui pourrait potentiellement améliorer l’expérience globale de la caméra. L’aspect remarquable ici est que les capteurs peuvent être inclinés individuellement. Cela aiderait les utilisateurs à saisir des perspectives intéressantes.

Comme le souligne LetsGoDigital, ces objectifs pourraient être utilisés pour obtenir un effet bokeh dans les prises de vue panoramique et de meilleures images HDR. Bien que le concept semble séduisant, il permettrait d’augmenter la place des capteurs de caméra dans les smartphones, un compromis que la plupart des fabricants de smartphones sont prêts à faire.

Une technologie pour le Galaxy S30 ?

Le brevet explore également une option permettant de sortir temporairement les capteurs des smartphones pour un meilleur champ de vision. La durabilité et le caractère pratique du mécanisme d’ouverture sont encore à prouver.

Il est encore trop tôt pour savoir si le futur Galaxy S30 de Samsung sera équipé de 6 caméras. Cependant, comme le laisse entendre ce brevet, Samsung envisage effectivement 6 caméras à l’arrière comme une option viable. Si Samsung prévoit d’utiliser 6 caméras, nous pourrions le savoir grâce à des fuites et donc, restez à l’écoute pour cela. Pensez-vous que nous avons besoin de 6 caméras sur un smartphone ? En tout cas, le Galaxy S30 ne devrait pas arriver avant février 2021, ce qui laisse largement le temps aux rumeurs de se répandre.