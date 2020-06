Les rumeurs du Surface Laptop 4 et de la Surface Go 3 font surface

De nouvelles rumeurs sont apparues qui laissent entrevoir la direction que prendra Microsoft avec ses prochains appareils Surface Laptop 4 et Surface Go 3. Alors que le Surface Book 3 et le Surface Go 2 viennent de sortir, personne ne s’attendait à ce que Microsoft lève le pied, et de nouvelles rumeurs suggèrent que la société se concentre sur son produit phare et sa gamme abordable.

La première rumeur concerne le Surface Laptop 4, et provient de quelques fuites de benchmarks qui montrent apparemment que l’appareil fonctionne sous Windows 10 May 2020 Update, et est alimenté par le processeur AMD Ryzen 5 4500U. Il est basé sur la technologie Zen 2 d’AMD, et est un processeur à 6 cœurs avec une fréquence de 2,3 GHz et un mode boost à 4 GHz.

C’est un processeur qui vise à fournir d’excellentes performances dans les appareils minces et légers, et le voir dans un futur périphérique Surface semble très alléchant.

L’an dernier, le Surface Laptop 3 était la première fois que Microsoft proposait un appareil Surface fonctionnant sur du matériel AMD, et si ces benchmarks sont corrects, cela signifie que Microsoft a estimé que c’était un succès suffisant pour poursuivre le partenariat.

Le Surface Laptop 3 était également disponible avec des processeurs Intel, et on peut imaginer que ce sera aussi le cas pour le Surface Laptop 4.

Le Surface Go 3 va-t-elle passer aux puces AMD ?

La deuxième rumeur porte sur la Surface Go 3, mais attention les détails sont très flous. Il s’agit d’une information qui prétend venir d’un initié de Microsoft. Il indique que « nous testons en interne les nouvelles puces mobiles Ryzen, y compris la nouvelle puce à très faible puissance de 4,8 watts pour nos propres appareils, mais qui pourrait aussi être utilisée dans une successeure de la Surface Go 2 ». Cela pourrait signifier qu’AMD pourrait fournir les puces pour la Surface Go 3 — ce qui serait une première pour la tablette abordable.

Encore une fois, cette rumeur doit être prise avec des pincettes, car elle provient d’une affiche non vérifiée. La puce porte apparemment le nom de code « Pollock » et aura une très faible consommation d’énergie de seulement 4,8 watts. Cependant, bien que ce soit une puce de faible puissance, « la chaleur est toujours un problème ». Si cette information est exacte, cela signifie que Microsoft a du mal à faire tenir la puce dans un appareil de type Surface Go — en raison de sa petite taille — la puce étant trop chaude.

Cependant, comme la Surface Go 2 vient à peine de sortir, nous n’attendons pas la Surface Go 3 avant au moins 2021, ce qui donne à Microsoft et à AMD le temps d’aplanir les difficultés. Nul doute que Microsoft prévoit de mettre au point un Surface Laptop 4 et une Surface Go 3 pour l’avenir.