Samsung lance son Galaxy A21s au prix de 239 euros avec 4 caméras

Quelques semaines à peine après le lancement du Galaxy A31, Samsung revient avec un nouveau modèle de sa série A à prix réduit. Le géant sud-coréen a lancé aujourd’hui le Galaxy A21s. Il a été dévoilé pour la première fois au Vietnam au début du mois dernier et a été équipé d’un écran HD+, d’un processeur Exynos 850 et d’une énorme batterie.

Le design du Galaxy A21s reste inchangé et ressemble à n’importe quel autre smartphone de la série Galaxy A, avec son dos en verre dégradé. Vous trouverez également le capteur d’empreintes digitales à l’arrière, ainsi que le module de caméra rectangulaire.

L’appareil est doté d’un écran LCD de 6,5 pouces avec un format d’image 20:9 et une résolution HD+, soit 1 600 x 720 pixels. Il s’agit d’un énorme déclassement par rapport à l’écran AMOLED que l’on retrouve dans son prédécesseur.

Le Galaxy S21s est alimenté par le processeur maison Exynos 850 récemment annoncé, conçu pour les smartphones de milieu de gamme. Vous trouverez également jusqu’à 6 Go de mémoire vive (RAM) et 64 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 512 Go par une carte micro SD. L’appareil fonctionne sous Android 10 avec OneUI 2.0.

Dans le domaine de la photo, vous obtenez une découpe rectangulaire à quatre caméras avec un capteur principal de 48 mégapixels à ouverture f/2.0. Il est couplé à un capteur photo ultra-large de 8 mégapixels (f/2.2), un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. En façade, vous retrouverez un écran poinçonné en haut à gauche logeant un capteur photo de 13 mégapixels à ouverture f/2.2.

Moins de 240 euros

Samsung a également logé une énorme batterie d’une capacité de 5 000 mAh à l’intérieur du Galaxy A21s, ainsi qu’un support de charge rapide de 15 W. Il comprend un port USB Type-C, une prise audio de 3,5 mm, une connectivité Bluetooth 5.0 et du WiFi 802.11ac.

Le prix du Galaxy A21 est de 239 euros pour la variante de base avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. En outre, les possesseurs d’un Galaxy A21s bénéficieront d’un abonnement de deux mois à YouTube Premium offert à l’achat. Le Galaxy A21s est disponible en Blanc, Bleu et Noir prismatiques.