Voici les nouvelles fonctionnalités du Windows Subsystem for Linux dans Windows 10

Le Windows Subsystem for Linux (WSL) vous permet d’installer un environnement Linux dans Windows et d’exécuter certaines applications Linux sans avoir besoin de redémarrer ou de changer d’ordinateur. Actuellement, seules les applications en ligne de commande sont officiellement prises en charge, mais à l’avenir, Microsoft prévoit d’ajouter la prise en charge des applications de bureau avec une interface utilisateur graphique.

En attendant, l’entreprise continue d’ajouter de nouvelles fonctionnalités WSL — et la dernière version de Windows 10 en preview en apporte quelques-unes, notamment une installation et une mise à jour plus faciles des distributions Linux, et la prise en charge des applications Linux qui exploitent le processeur graphique de votre ordinateur.

Microsoft affirme que sa nouvelle fonction de calcul GPU permet aux binaires Linux d’utiliser le GPU de votre périphérique pour des choses comme l’apprentissage machine ou d’autres applications scientifiques qui peuvent souvent fonctionner plus rapidement en utilisant les ressources GPU qu’elles le feraient si elles étaient limitées à l’utilisation d’un simple CPU.

La nouvelle fonction comprend la prise en charge de DirectML pour tout GPU DirectX 12 de Intel, AMD ou NVIDIA, qui ont tous publié des pilotes previews pour le WSL. Selon Microsoft, l’ajout de la prise en charge du calcul par GPU est la fonctionnalité la plus demandée par les utilisateurs depuis la mise à disposition de la première version du WSL en 2016.

La build 20 150 de Windows 10 apporte également deux nouvelles commandes au WSL :

wsl—install

wsl—update

La première vous permet d’installer le WSL avec une seule commande, tandis que la seconde vous permet de gérer la version du noyau Linux utilisée par toutes les distributions Linux tournant sur votre ordinateur à l’aide de WSL 2.

Pour les membres Windows Insider

Alors, quand tous ces éléments seront-ils mis en ligne pour tous les utilisateurs ? Pour l’instant, vous devez être membre du programme Windows Insider dans le canal « Dev » pour les essayer, mais les nouvelles fonctionnalités devraient éventuellement passer dans le canal « Beta », puis dans le canal « Release Preview », et enfin dans une prochaine version stable de Windows 10 qui sera disponible pour tous les utilisateurs.

Mais comme il s’agit de la première preview de Windows 10 21H1, il est probable que nous ne verrons pas les dernières fonctionnalités avant le premier semestre 2021.