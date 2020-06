Les rendus de la Galaxy Tab S7 Plus mettent en valeur son grand écran de 12,4 pouces

Alors qu’Apple s’est contenté de vendre ses iPad sous forme de gros iPhone pendant très longtemps, Samsung a été en mesure de prendre la tête du secteur. Mais elle était peut-être trop en avance sur son temps et Samsung a réduit la plupart de ses efforts. Néanmoins, le paysage du secteur a changé avec l’arrivée de l’iPad Pro qui a révolutionné le marché. Aujourd’hui, on a presque l’impression que c’est Samsung qui tente de rattraper le géant à la pomme croquée, y compris avec une taille d’écran qu’il a été l’un des premiers à essayer de commercialiser.

L’iPad Pro de 12,9 pouces est aujourd’hui loué pour sa puissance, ses capacités et son potentiel, mais Samsung a failli être la risée de tous lorsqu’elle a dévoilé pour la première fois sa Galaxy Note Pro et sa Galaxy Tab Pro en 2014, deux tablettes de 12,2 pouces. Alors qu’Android lui-même pouvait difficilement être considéré comme mature à l’époque, l’expérience TouchWiz de Samsung et le stylet S Pen ont ajouté de nombreuses fonctionnalités dont les utilisateurs d’iPad Pro se délectent aujourd’hui.

Malheureusement pour Samsung, l’histoire verra Apple en vainqueur et sa future Galaxy Tab S7+ en une simple copie de la populaire tablette d’Apple. De nouveaux rendus pour une tablette Samsung inconnue, la Galaxy Tab S7 Plus, montrent que l’appareil pourrait avoir un grand écran de 12,4 pouces. Cette taille d’écran rendrait la Galaxy Tab S7 Plus assez grande par rapport à la plupart des tablettes Android, bien qu’elle soit un peu plus petite que l’iPad Pro de 12,9 pouces d’Apple.

Les rendus proviennent de Pigtou, et sont basés sur des dessins de CAO ayant fait l’objet de fuites. Cela signifie qu’il faut prendre tout ce qui concerne les rendus avec des pincettes. Outre les rendus, Pigtou fourni quelques informations sur la Galaxy Tab S7 Plus. Celle-ci va mesurer 285 x 185 x 5,7 mm, et elle pourrait être équipée d’une double caméra à l’arrière.

Elle peut n’avoir qu’une seule caméra à l’avant, mais, contrairement à la Galaxy Tab S6, elle semble être sur le côté droit de la tablette au lieu d’être sur le dessus (si vous tenez la tablette en position portrait). La Galaxy Tab S7 Plus serait également équipée d’une batterie d’une capacité de 9 800 mAh, d’un écran avec une résolution à 120 Hz et fonctionnerait avec le S Pen de Samsung.

Voici une vidéo montrant le design de la Galaxy Tab S7 Plus :

Une Galaxy Tab S7 également

Pigtou a également affiché des rendus de la Galaxy Tab S7. Cette tablette devrait se vanter d’un écran de 11 pouces et pourrait mesurer 253,7 x 165,3 x 6,3 mm, ce qui la rendrait légèrement plus grande que la Tab S6. Comme la Tab S7 Plus, la Tab S7 peut également être équipée de deux caméras à l’arrière et d’une caméra frontale dans le bord droit de la tablette. Elle pourrait également être équipée d’une batterie d’une capacité de 7 760 mAh.

On ne sait pas quand ces tablettes sortiront ni combien elles coûteront. La Galaxy Tab S6 est sortie en septembre, alors peut-être que la Tab S7 et la S7 Plus sortiront dans un délai analogue.