Les nouvelles fonctionnalités de Google Assistant s'étendent aux enceintes Bose, Sonos et d'autres

Google Assistant est disponible sur une grande variété d’appareils connectés, et pas seulement sur ceux portant le nom de Google. Malheureusement, la réalité est que les propres appareils de Google bénéficient naturellement d’un certain traitement préférentiel pour obtenir des fonctionnalités avant les autres. Parfois, ces fonctionnalités n’apparaissent jamais, mais parfois elles prennent simplement leur temps pour être mises à la disposition des autres. Heureusement pour les propriétaires de smartphones tiers, ce jour est proche et ils pourront bientôt profiter de certaines des dernières fonctionnalités offertes par Google Assistant.

En effet, Google ajoute ses fonctions de correspondance vocale et de sélection de l’enceinte par défaut à tous les appareils compatibles avec Google Assistant. Praveen Chandran, chef de produit chez Google, a écrit dans un article de blog que ces ajouts font partie des efforts de l’entreprise « pour soutenir un écosystème ouvert et apporter les fonctionnalités de Google Assistant à tous dans le monde entier ».

Voice Match est probablement la plus grande nouveauté ici si l’on considère que les plateformes à commande vocale sont à la merci d’une seule voix. Cependant, Voice Match de Google Assistant utilise une partie de cette sophistiquée intelligence artificielle (IA) pour identifier jusqu’à 6 voix uniques et les relier individuellement à leurs comptes Google. Plus besoin de mélanger les rendez-vous lorsque vous demandez à Google l’agenda du jour.

Vous pouvez désormais régler la sensibilité des mots-clés sur votre enceinte connectée. Cette fonctionnalité a été introduite il y a quelque temps, mais les différents produits tiers ont des micros et des qualités « auditives » différentes. Vous pouvez désormais les régler tous par enceinte selon vos besoins.

Des nouveautés très attendus

Bien entendu, toutes les enceintes ne sont pas créées de la même façon, et certaines sont plus performantes que d’autres, comme la musique ou l’affichage d’images dans le cas des smart display. Plutôt que de vous contenter de l’enceinte que vous venez de demander, vous pouvez définir votre enceinte favorite comme lecteur de musique par défaut, même si elle se trouve dans la pièce voisine.

Il est rassurant de savoir que Google n’a pas l’intention d’ignorer les enceintes de constructeurs tiers, du moins pas indéfiniment. L’attrait de Google Assistant est qu’il peut fonctionner sur les enceintes connectées d’autres entreprises. Google n’a pas précisé quels sont les enceintes connectées et les smart display qui bénéficient de ces nouvelles fonctionnalités de Google Assistant, mais Bose et Sonos seraient les premiers bénéficiaires de ce lot de nouveautés.