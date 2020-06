Voici les accessoires officiels de la PlayStation 5 : caméra, station de charge, écouteurs et télécommande

En plus de nous donner un premier aperçu de la PlayStation 5 elle-même hier soir, Sony a également révélé un certain nombre d’accessoires de première nécessité de la PS5 qui seront probablement lancés en même temps que la console plus tard dans l’année. Le fait que Sony ait une gamme d’accessoires prêts à être lancés n’a rien de choquant — après tout, Sony fabrique déjà une gamme assez large d’accessoires pour la PlayStation 4.

Parmi ces accessoires, on retrouve un casque sans fil, une caméra, une télécommande multimédia et un socle de charge pour la manette DualSense. Les détails sur les nouveaux accessoires sont peu nombreux, bien que Sony ait donné quelques informations sur ce à quoi il faut s’attendre.

La gamme d’accessoires pour la PlayStation 5 est donc plus ou moins ce à quoi on peut s’attendre de la part de Sony. Outre la manette DualSense, qui a déjà fait l’objet d’une présentation plus détaillée il y a quelques mois, nous verrons également une station de charge pour la nouvelle manette. Le socle de charge semble pouvoir accueillir deux contrôleurs à la fois, mais étant donné que nous ne l’avons vraiment vu que d’un seul angle pendant l’événement en direct, il est possible qu’il puisse en contenir davantage.

Ensuite, nous avons le casque sans fil Pulse 3D, qui semble être le successeur du casque sans fil PlayStation Gold pour la PlayStation 4. Les deux casques ont une conception assez analogue avec des écouteurs ronds, mais le casque Pulse 3D a une bague tournante supplémentaire au-dessus de la tête, ce qui devrait aider le casque à garder sa forme sans glisser.

Sony a également dévoilé aujourd’hui une nouvelle caméra, mais il semble que celle-ci n’ait pas encore de nom officiel, car elle a simplement été annoncée comme une « caméra HD ». Celle-ci possède deux objectifs 1080p. Encore une fois, il n’est pas si choquant de voir une nouvelle caméra pour la PlayStation 5, d’autant plus que Sony a déjà confirmé que les casques PlayStation VR de la génération actuelle seront compatibles avec la console, ce qui signifie que les manettes PlayStation Move le seront également. Le casque et les manettes Move nécessitent tous deux une caméra pour fonctionner, c’est pourquoi Sony doit lancer un tel accessoire dès le lancement de la console.

Il nous manque les prix

Enfin, nous avons la télécommande multimédia PlayStation 5, qui s’explique très bien puisqu’il s’agit simplement d’une télécommande pour la lecture des médias. Elle est également dotée d’un microphone intégré pour les commandes vocales. Il y a également quatre boutons non identifiés sur le bas de la télécommande, et on ne sait pas exactement à quoi ils servent.

On ne connait pas encore le prix de tous ces accessoires, mais je ne manquerais pas de vous informer quand ce sera le cas.